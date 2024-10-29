Справедливо ли выбран обладатель «Золотого мяча»🏆? Сравниваем статистику Родри, Вини и Джуда

Результат церемонии вручения «Золотого мяча» для многих оказался неожиданным. Футбольные эксперты и болельщики на протяжении нескольких месяцев готовились к тому, что новым триумфатором церемонии станет звезда «Мадрида» Винисиус. Однако награда досталась представителю «Манчестер Сити» Родри.

В прошлом сезоне 24-летний Вини с клубом выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

28-летнему Родри и «Сити» покорились АПЛ, Суперкубок Англии, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, также Родри стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Давайте посмотрим статистику футболистов, занявших первые три места в гонке за «Золотым мячом» и решим, справедливо ли трофей достался именно Родри.