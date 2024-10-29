«МЮ» может возглавить неожиданный тренер. Его фамилия ранее не появлялась в прессе

Вчера «Манчестер Юнайтед» хотел перехватить весь шум от церемонии вручения «Золотого мяча» и уволил главного тренера Эрика тен Хага. Временно исполняющим обязанности стал его помощник Руд ван Нистелрой.

После этого инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что «МЮ» начал переговоры со «Спортингом» о выкупе за 10 млн евро контракта Рубена Аморима. Жена Хави запостила фото с ним и сыном, одетым в форму «МЮ». Кроме того всплывала фамилия Гарета Саутгейта, который находится без работы после ухода из сборной Англии.

И вот появился еще один претендент. Испанский журналист Гильем Балаге утверждает, что «манкунианцы» вышли на Марку Силву, главного тренера «Фулхэма». Его команда идет на десятом месте, что выше «МЮ» − 14-я строка. Вариант с португальцем возник из-за опасений, что Аморима могут перехватить.

«Я слышал из Португалии о новой возможности того, что Рубен Аморим может решить подождать «Сити», если Пеп уйдет. Но «Юнайтед» настаивает на сделке, и Марку Силва также получил предложение от них», − написал Балаге.

А кто для вас лучший кандидат на замену Эрика тен Хага? Пишите в комментариях.