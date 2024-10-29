Британское СМИ выдало инсайд о том, как решали судьбу Тен Хага. Тренера «МЮ» приговорили те же, что дали ему новый контракт

Происходящее в последние полгода в «Манчестер Юнайтед» трудно объяснить логически. После провального сезона в АПЛ и выигранного кубка руководство клуба решает продлить контракт с Эриком тен Хагом, тем самым автоматически увеличивая выплаты в случае, если что-то пойдет не так.

После дорогостоящей летней трансферной компании под определенного тренера клуб решает его уволить. По разным данным, Эрик тен Хаг получит от «МЮ» около 20 млн фунтов.

Сразу после того, как появилась новость об увольнении, журналист Sky Sports Каве Солхеколь рассказал, как и кем принималось решение об отставке.

«Все знают, что летом «Манчестер Юнайтед» вел переговоры с другими тренерами. Летом они снова поддержали Тен Хага».

«Решение расстаться с Тен Хагом − коллективное и единогласное. Это означает, что все, кто занимает руководящие должности в клубе, согласились с тем, что настало подходящее время для расставания».

«Мы говорим об INEOS, сэре Джиме Рэтклиффе, Омаре Берраде, а также о семье Глейзеров. Все они единодушно решили, что Эрик тен Хаг должен уйти сейчас. Они решили, что дали ему достаточно времени поработать в рамках новой структуры, которую установил клуб».

«Они думали: «Давайте дадим Эрику тен Хагу время, чтобы понять, сможет ли он работать в этой структуре». Но, к сожалению, они чувствуют, что результаты и выступления просто не были достаточно хорошими».