Фото дня: Родри идет за «Золотым мячом» на костылях

Минус сезон после награды.

Родри выиграл «Золотой мяч» в важнейший момент карьеры. Получил награду за грандиозный прошлый сезон, а в начале этого порвал кресты.

На церемонию вручения он добирался на костылях, на сцену за наградой вышел тоже так.

Дидье Дрогба помог подняться и забрал их перед самим моментом вручения.

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Родри травмировался в сентябре на 21-й минуте матча против «Арсенала». «Сити» после травмы Родри объявил, что футболист уехал на консультацию в Испанию. Через пару дней стало известно, что сезон для испанца завершен – об этом сказал Пеп Гвардиола.

Еще через несколько дней защитник «Сити» Джон Стоунз передал разговор с Родри после операции: «Он был в хорошем расположении духа, понимает, что произошло, принимает это. С семьей он находит время для расслабления и восстановления».

В октябре Родри и Дани Карвахаль отправились в сборную Испании, чтобы поддержать команду в играх против Дании и Сербии. Перемещались на костылях. Партнеры им аплодировали – фото облетело соцсети.

Родри сразу после церемонии, кстати, рассказал, что ему одним из первых позвонил поздравить как раз Дани.

Как же обидно, что целый сезон пропускают лучший и четвертый игроки голосования.

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Фото: https://x.com/SEFutbol/ ; East News /FRANCK FIFE / AFP