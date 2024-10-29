Самый секретный «ЗМ» в истории. Кто вообще мог знать победителя?

Таинственность на максимум.

«Золотой мяч»-2024 вручали в обстановке особой секретности, с коренными изменениями в программе и организации. Все, чтобы ни в коем случае не допустить утечек.

Немного странно, как же тогда «Реал» узнал о поражении Винисиуса?

До вскрытия конвертов только два человека знали, кто победил. На них давили, чтобы выяснить

Marca выпустила материал с подробностями.

● Только два человека знают заранее о том, кто выиграет «Золотой мяч» . Один из них – главный редактор L’Equipe Венсан Гарсия, ему известно, как проголосовали журналисты. Второй – Марк Ласс, продюсер церемонии, которая транслируется в 170 странах.

При этом планировалось, что до вскрытия конвертов никто больше не узнает имя обладателя. «Победитель может рассказать об этом своему агенту, своей семье, своему парикмахеру… Мы хотели ограничить этот риск, никому не раскрывая секрет», – объяснил Гарсия.

● Чтобы избежать утечек, организаторы решили не предупреждать победивший клуб, не организовывать никаких интервью с победителем , а еще – не публиковать журнал «Франс футбол» с интервью обладателя «Золотого мяча» до 9 ноября.

Раньше журнал с фото обладателя «ЗМ» на обложке выходил на следующий день – ествественно, для этого фотосессию проводили заранее, все верстали и печатали. Сейчас сделали до десяти интервью с возможными победителями, чтобы всех запутать и не указать ни на кого конкретно.

● На «Франс футбол» давили клубы и агенты, чтобы узнать победителя . Венсан Гарсия рассказывал, что многие пытались выудить информацию. Но редактор тверд: «Мы предупредили их несколько месяцев назад. Некоторые разыгрывают карту организационных проблем, пытаясь выяснить, кто победил. Некоторые вокруг меня ищут хотя бы небольшую подсказку. Но я говорю, что мы пересмотрели правила и намерены их придерживаться».

Реакцию организаторов на решение «Реала» проигнорировать церемонию в полном составе медиа описало двумя словами: «Это непостижимо».

Такая секретность – впервые. Раньше имя победителя знали заранее

Лучше всех об этом скажет ведущий церемонии Дидье Дрогба: «Раньше, когда победитель появлялся в зале, мы видели его сидящим абсолютно расслабленным. Он был с женой и детьми, хотя остальные игроки – в одиночестве, это слишком бросалось в глаза».

Теперь из-за правил секретности и сам Дрогба не знает, кто именно заберет «Золотой мяч».

В прошлый раз правила были немного другими, если верить публикациям в медиа. Когда в 2023-м выиграл Лионель Месси, награду ему вручали 30 октября, а в августе люди из окружения футболиста говорили, что Лео уже дал большое интервью «Франс футболу».

Ближе к дню церемонии многие медиа, включая As, написали, что Месси уже был в курсе, что именно он получит «Золотой мяч».

Теперь все совсем не так – и это супер. Такого напряженного дня вручения не было очень давно.

«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?

Онлайн самой интригующей церемонии «Золотого мяча». Все, что окружало

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages /Aurelien Meunier