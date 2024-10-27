Румынка помогла Лео Месси заработать миллионы! Девушка работает с аргентинцем больше 10 лет

Лео Месси вполне заслуженно входит в топ самых богатых футболистов мира. Капитал аргентинца оценивается примерно в 1 миллиард евро, при этом только от маркетинговых сделок он ежегодно получает 69 миллионов евро.

Месси активно вкладывается в недвижимость. В одном только Майами футболист владеет четырьмя элитными квартирами, суммарно они оцениваются в 15 млн фунтов стерлингов.

Самая дорогая квартира, находящаяся в собственности Лионеля, располагается в Porsche Design Tower – жилом комплексе премиум-класса. Апартаменты площадью 4400 квадратных футов в 2019 году обошлись аргентинцу в 9 миллионов долларов. Главная фишка комплекса – лифт, который поднимает автомобили жильцов на их этажи.

Уже больше десяти лет совершать выгодные вложения Лионелю помогает Андрада Манта – румынский агент по недвижимости.

Девушка начала свой путь, работая в барах, со временем ей удалось стать экспертом по элитной недвижимости и отелям в Барселоне. Одна из сделок свела Андраду с легендой «блауграны», теперь она доверенное лицо Месси в вопросах вложения в недвижимость.

«Лео Месси – один из моих клиентов уже 10-12 лет. Я продала ему его первую квартиру в Барселоне и продолжаю руководить покупкой всех его отелей в Испании и за ее пределами», – рассказал Андрада в интервью Observator Antena 1.

С момента выхода на рынок недвижимости Барселоны и других испанских городов компания Андрады заключила сделки на сумму более 500 миллионов евро.

«Больше всего я горжусь тем, что заработала свой первый миллион, когда мне еще не было 30-ти! Мы продали, построили, спроектировали и управляем одними из лучших апартаментов и проектов премиум-класса в Испании и за ее пределами», – добавила Манта.

Как же она хороша.

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