📹 «Это видео взорвало бы интернет». Юный фанат попросил Месси отпраздновать следующий гол как он

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси очень популярная личность. Многие дети в мире мечтают сделать с ним фото и взять автограф. И некоторым это даже удается.

Судя по форме, в которой находится Месси, видео сняли во время одного из сборов сборной Аргентины. К Лео подошел юный фанат и попросил форварда о небольшом одолжении:

Юный фанат: «Если ты забьешь гол, сможешь ли ты отпраздновать его так, как это делаю я?»

Месси: «А как ты празднуешь?»

Мальчик показал свой жест, который выглядел скорее как танец. Лионель рассмеялся и с улыбкой сказал парню: «Ты сумасшедший!»

Вот как отреагировали на видео болельщики:

💭«Если бы он действительно так сделал на поле, то это видео взорвало бы интернет».

💭«Месси после этой просьбы: «Ну нафиг этих детей».

💭«Мальчик промахнулся. Такое бы больше подошло Неймару».

💭«Парень упустил замечательный шанс сделать «сииииу» перед Месси».

А вы бы хотели увидеть такое празднование от Лео Месси? Пишите в комментариях.