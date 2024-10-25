«Прикосновение Месси должно изучаться учеными». Фанаты нашли архивное фото Лео с Касадо − он вовсю играет в основе «Барсы»

Этим летом во время Евро-2024 вирусным стало фото, на котором Лионель Месси купает маленького Ламина Ямаля . Тогда болельщики начали выдвигать теории, что на будущий успех испанца повлияло то взаимодействие с аргентинской легендой.

Конечно, многие из этих комментариев трудно назвать серьезными, ведь всего Ямаль добился сам, благодаря таланту, а не из-за прикосновений Месси. Но сейчас болельщики вновь пытаются найти подтверждение, что некоторые необъяснимые силы все-таки есть.

В этом году хавбек «Барсы» Марк Касадо, он же воспитанник Ла Масии, наконец стал игроком стартового состава. В последнем матче Лиги чемпионов против «Баварии» (4:1) футболист вновь вышел в старте и отдал голевую передачу.

Один из болельщиков нашел старое фото, на котором Лео Месси приобнял Марка Касадо где-то неподалеку от базы «Барсы». Фанат подписал его так: «Прикосновение Лионеля нужно серьезно изучить».

В комментариях подхватили эту мысль:

💭«Все это уже изучено и доказано, что оно не связано с нашим миром».

💭«Если бы он прикоснулся ко всей команде, то они бы получили двойной прирост умений».

💭«Лео, нужно больше фото с детьми из Ла Масии».

💭«Надеюсь федерация футбола моей страны пригласит его на тренировочную базу».

А вы верите в силу прикосновения Месси? Пишите в комментариях.