📸🎥 Надия Надим – звезда женского «Милана». Футболистка сама зашила себе рану, полученную в матче

Надия Надим – легенда датского футбола. Девушка родилась в Афганистане, но после того, как ее отец был убит, Надия вместе с семьей переехала в Данию, где и начала заниматься футболом.

Надим провела более ста матчей в составе женской сборной Дании, а в 2017 году стала серебряной призеркой чемпионата Европы.

Параллельно с футбольной карьерой Надия изучала медицину. В 2022 году она закончила университет и стала дипломированным специалистом в области пластической хирургии.

Этим летом нападающая перебралась в женскую команду «Милана». В матче с «Сампдорией» Надим получила травму, после игры девушка спокойна сама зашила свою рану.

«Одно из преимуществ того, что ты врач», – подписала футболистка ролик с мини-операцией.

Болельщики сражены:

💭 «Мне кажется, это самая крутая вещь, которую я видел в спорте».

💭 «Эта девушка вписалась бы в команду с Эриком Кантона и Роем Кином».

💭 «Впечатляет. Я бы никогда так не смог, слишком боюсь крови».

💭 «А теперь вспомните всех мужиков, которые с криками падают на газон при малейшем соприкосновении с соперником».

💭 «Удивительно и то, что она сумела совместить успешную карьеру в футболе с учебой на врача».

Это еще не все, чем может удивить Надия. Девушка владеет девятью языками, она также является послом ЮНЕСКО.

До «Милана» Надим выступала за «ПСЖ» и «Манчестер Сити», в копилке датской нападающей – более двухсот голов.

Также Надия является лицом H&M. В одной из реклам бренда футболистка появилась вместе со Златаном Ибрагимовичем. Вот как она оказалась в «Милане»?

И еще немного фотографий.

Невероятная дама.

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