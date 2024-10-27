«Рексхэм» вдохновил Снуп Догга на инвестиции в футбол. Рэпер выбрал клуб, в который хотел вложиться еще 12 лет назад

История Роба Макэлхенни и Райана Рейнольдса с «Рексхэмом» вдохновляет американских звезд на вложение в европейский футбол: девять клубов Премьер-лиги и Чемпионшипа теперь принадлежат американцам.

Легендарный рэпер Снуп Догг тоже думает глубже погрузиться в мир соккера. Правда, музыкант не смотрит в сторону английских команд, свое предпочтение он отдает «Селтику»:

«Мне нравится то, что Райан [Рейнольдс] сделал с «Рексхэмом», это просто замечательная история. Я уже давно рассматривал возможность инвестирования в спортивную команду. Если бы мне представилась возможность инвестировать в «Селтик», я был бы безумцем, если бы не рассмотрел ее!

Я так много смотрел футбол в Европе, но никогда не видел таких болельщиков, как фанаты «Селтика», – в них есть что-то особенное. Лучшие игроки и тренеры мира говорят, что нет ничего лучше «Селтик Парк», и я хочу быть частью этого».

Любопытно, что Снуп Догг думал инвестировать в «Селтик» еще в 2012 году, тогда рэпера вдохновила победа шотландцев над «Барсой»:

«Меня очень интересует соккер. Звезды хип-хопа давно начали вкладывать деньги в спортивные команды, но еще никто из них не инвестировал в команду по соккеру. Я смотрел хайлайты матча «Селтика» и «Барсы». Знаю, что «Барса» – большая команда. Получается, что «Селтик» тоже стал такой.

Я видел, с какой страстью болельщики «Селтика» относятся к своей команде. Пока не знаю, сколько денег я готов вложить. Хочу лишь процент акций, чтобы у меня был какой-то вес в клубе и к моему мнению прислушивались».

Тогда артист обещал первым делом подписать в «Селтик» Бекхэма, который уже какое-то время выступал в МЛС. Прошло 12 лет, музыкант все еще ждет шанс вложиться в футбол.

Какие бы изменения Снуп Догг привнес в «Селтик» в 2024 году?

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