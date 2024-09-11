Гол месяца от легенды «Рексхэма». Пол Маллин огорчил команду легенд «МЮ» «Солфорд»
В матче за трофей Футбольной лиги легенда валлийского «Рексхэма» Пол Маллин вернулся в стартовый состав. Команде английского Д3 противостоял «Солфорд», которым владеют легенды «Манчестер Юнайтед» братья Невиллы, Никки Батт, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз и Райан Гиггз.
На радость Робу МакЭлхенни и Райану Рейнольдсу «Рексхэм» оказался сильнее − 2:1. Первый гол забил как раз Маллин, причем получился он у него на загляденье.
29-летний форвард получил мяч у штрафной, переложил его под левую ногу и закрутил в дальнюю девятку.
Отпраздновал англичанин, надев на голову маску Дэдпула − очередной «привет» для Райана Рейнольдса, с которым у Пола особые отношения. Уроженец Ливерпуля сыграл за «Рексхэм» уже в 137 матчах, в которых забил 101 гол. Он пришел в команду, когда она играла в пятом дивизионе.
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