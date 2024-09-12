Дэвид Бекхэм вдохновил Роба МакЭлхенни и Райана Рейнольдса на создание ретро-формы «Рексема»

Роб МакЭлхенни рассказал, как они с Райаном Рейнольдсом использовали Дэвида Бекхэма в качестве вдохновения для ретро-формы 90-х годов для «Рексема» на сезон 2024/25.

Все три комплекта формы «Рексхэма» в этом сезоне доступны с длинными рукавами, они достаточно свободны, хотя сегодня зачастую клубы использую форму по фигуре. В «Рексхэме» хотели сделать форму в стиле ретро, напоминающую мешковатые комплекты, которые носили Бекхэм и компания в 1990-х годах.

МакЭлхенни рассказал подкасту Men In Blazers о том, как он и Рейнольдс вовлечены в процесс дизайна и как на них повлияла легенда «МЮ» и сборной Англии:

«Райан и я очень вовлечены в процесс! Мы не можем вмешиваться, да и не должны, в выбор игроков или формирование состава — даже в футбольную логистику управления клубом, мы доверяем это другим людям. Однако, когда дело доходит до формы, то мы очень, очень вовлечены. К счастью, у нас невероятная команда, которая предлагает нам варианты. Они приходят к нам с разными идеями для дизайна, а затем мы просматриваем и делаем выбор».

«Единственное, на чем настояли мы с Райаном, а это было после того, как мы посмотрели документальный фильм о Бекхэме, так это на футболках с длинным рукавом. Мы хотели, чтобы она была немного свободной и развевающейся в стиле 90-х, как носил Бекхэм и все игроки, на протяжении всего десятилетия. Мы хотели что-то подобное».