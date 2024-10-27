🎥 «Промах сезона». Фанаты «МЮ» обрушились на Диогу Далота – он промазал из идеальной позиции
В рамках девятого тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» заглянул в гости к «Вест Хэму». Команды болтаются во второй половине таблицы, соперникам необходимо набирать очки.
Диогу Далот решил осложнить задачу своей команде. На 32-й минуте Фернандеш одним забросом вывел соотечественника в блестящую позицию. Диогу прокинул мяч мимо Фабианьского, который выбежал за пределы штрафной, но не смог попасть по пустым воротам – мяч полетел над перекладиной.
В соцсетях действия Далота уже окрестили «промахом сезона»:
💭 «Как вообще можно было промазать из такой позиции? Это профессиональные футболисты или какие-то дети?»
💭 «Это промах сезона, хуже уже не будет».
💭 «Далот промазал специально, чтобы Тен Хага наконец уволили».
💭 «Диогу также виноват в голе, который забил «Вест Хэм». Без комментариев, вы и так все понимаете, это может стать промахом сезона».
💭 «Диогу Далот не может играть в обороне, не может атаковать и не может реализовывать моменты с шести метров, когда перед ним даже нет вратаря».
💭 «Он делает все, что в его силах, чтобы «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика Тен Хага. Спасибо, Диогу».
💭 «Престо невероятно, что Далот не смог забить в пустые ворота, но если «Манчестер Юнайтед» не победит, все равно это будет вина Тен Хага».
Возможно, именно промах Диогу стоил «Ман Юнайтед» очков. Счет был открыт «Вест Хэмом» на 74-й минуте. Каземиро сумел сравнять, но гол бразильца «дьяволам» не помог: в самой концовке Боуэн забил с пенальти.
Итоговый счет – 2:1 в пользу «Вест Хэма». После матча подопечные Тен Хага опустились на 14-ю строчку турнирной таблицы.
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