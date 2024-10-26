📹Вундеркинду «МЮ» для хет-трика от начала матча хватило 13 минут. Летом его увели из «Арсенала»

В начале октября 16-летний вундеркинд Чидо Оби-Мартин подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». До этого он занимался в академии «Арсенала».

«Канониры» очень хотели сохранить форварда, причем с ним лично общался Микель Артета. Однако окружение Оби-Мартина требовало от клуба места в дубле, а не игру за команду академии. По данным The Metro, «Юнайтед» удвоил ему зарплату, предлагаемую в Лондоне.

По плану игрок должен был тренироваться и первое время не играть, но уже в прошлые выходные он вышел на замену в матче между «МЮ U18» и «Сандерлендом» (4:3).

Неделю спустя Оби-Мартин получил долгожданный шанс сыграть против «Ноттингем Форест», и ему не потребовалось много времени, чтобы проявить себя.

Датчанин открыл счет уже через 13 секунд, через четыре минуты он мощным ударом сделал счет 2:0. На 13-й минуте Оби-Мартин ударом с близкого расстояния оформил хет-трик.

Такая результативность не должна удивлять, ведь парень впечатлял и ранее. За «Арсенал U18» Оби-Мартин забил в 18 матчах 32 гола, причем в одной игре против «Ливерпуля» сразу десять мячей (победили 14:3).

Вполне вероятно, что в скором времени Чидо Оби-Мартин появится на тренировках первой команды.