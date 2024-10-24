🤫 «Мы с Моуринью выиграли много трофеев за последние годы». Тен Хаг поставил себя на один уровень с Жозе - фанаты отправляют его в больницу 🚑

Эрик тен Хаг продолжает тревожить нервы фанатов «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» играет в Лиге Европы. Соперник - «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью.

Большой матч - спору нет. Но есть ощущение, что тен Хаг ставит себя на одну ступеньку с португальцем.

«После ухода Жозе «Юнайтед» не побеждал в Европе, но зато выигрывал внутри страны. В этом сезоне у нас есть прекрасная возможность добиться успеха на евроарене.

Мы с Моуринью выиграли много трофеев за последние годы , но нужно доказывать свою состоятельность каждый сезон. Когда ты не выигрываешь, всегда появляются критики. Важно то, чего ты добился к концу сезона», - заявил голландец.

Вероятно, вы догадываетесь, какая была реакция у фанатов.

💭 «Моуринью и я - примерно то же самое, что и на этой картинке».

💭 «Лол... Он думает, что находится на одном уровне с Моуринью».

💭 «Что курит тен Хаг? Он реально сравнивает себя с Жозе. Ты бы хоть выиграл Лигу чемпионов для начала».

💭 «Триумфатор Эредивизи сравнивает себя с одним из величайших тренеров Европы».

💭 «Какого ### он вообще себя с ним одно предложение ставит?»

💭 «Отведите тен Хага к врачу».