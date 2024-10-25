Оуэн считает, что экс-игрок «МЮ» мог достигнуть уровня Роналду. Ему не хватило уверенности в себе

За спиной у Майкла Оуэна богатая карьера, во время которой он поиграл за «Ливерпуль», «Мадрид», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того англичанин выигрывал «Золотой мяч».

В интервью Daily Star Оуэн вспомнил одноклубника по «Юнайтед», который мог бы достигнуть уровня Криштиану Роналду.

«Иногда в жизни встречаешь людей и думаешь: «О, он добьется успеха» и тому подобное. Существует много игроков, которые были абсолютно талантливы, но потом, вероятно, так и не раскрыли свой потенциал».

«Было много игроков, которые, как вы думаете, могли бы быть неплохими помощниками, и вдруг они достигли абсолютной вершины, потому что они психологические монстры. И вы знаете игроков, которые были исключительно талантливы и, вероятно, могли бы добиться еще большего».

«Например, Нани из «Манчестер Юнайтед». Он шел по пятам за Криштиану Роналду. Возможно, чувствовал себя немного в его тени. Но способности этого парня...»

«Он становился лучшим игроком матча три или четыре недели подряд, а потом у него случался небольшой спад или что-то шло не так, и его уверенность в себе падала, и вы не видели его по нескольку месяцев. Но у него были просто огромные способности».

Нани играл за «МЮ» с 2007 по 2015 год, а затем в его карьере были «Фенербахче», «Валенсия», лиссабонский «Спортинг», «Орландо Сити» и совсем недавно «Эштрела Амадора».

Всего в Манчестере португалец провел 230 матчей во всех турнирах и забил 40 голов.