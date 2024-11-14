Билеты на 20% дороже, соцподдержка меньше – новые реалии клубов АПЛ

В Англии бунтуют против повышения цен на билеты. Оно затронуло почти все клубы АПЛ – 19 из 20. Болельщики считают, что их замещают «одноразовыми фанатами», в то время как у тех, кто с командой уже долгие годы, все меньше возможностей попасть на стадион.

Похоже, все серьезно – проблема дошла до парламента Великобритании. Там пытаются помочь.

Клубы сокращают соцпрограммы и поднимают цены. Где-то – аж в 4,5 раза!

Цены не поменял только «Кристал Пэлас». Остальные не смогли.

Где-то рост совсем уж неприличный – например, поход на матч «Ноттингема» подорожал на целых 20%! И это даже не максимум: цена билета на игру того же «Ноттингема» в одной из категорий взлетела с 190 до 850 фунтов.

Другие клубы сократили социальную поддержку: например, «Тоттенхэм» прекратил помощь молодым и пожилым болельщикам, сэкономив порядка трех миллионов фунтов – ежегодный бонус президента Дэниэла Леви. «Астон Вилла» больше не пускает бесплатно на матчи болельщиков-инвалидов: теперь придется платить по 72 фунта.

Ассоциация английских болельщиков (FSA) провела общее собрание перед началом 9-го тура АПЛ, через неделю – еще одно. Решили приносить на матчи баннеры с надписью – #StopExploitingLoyalty («прекратите эксплуатировать преданность»).

Не хотят мириться с повышением цен.

«Клубы должны ценить и вознаграждать преданность болельщиков, а не эксплуатировать ее». FSA призывает к диалогу – отреагировал даже британский парламент

Ассоциация английских болельщиков пока одна из самых активных: опубликовала заявление , в котором раскритиковала новые меры клубов.

«Действия в течение следующих двух недель являются прямым ответом на увеличение и атаки на льготную помощь во многих клубах. Выжимать из болельщиков на один-два миллиона больше – плохо для клубов и не будет иметь никакого значения для соблюдения финансового фэйр-плей, потому что у футбола есть проблема с расходами, а не с доходами».

Согласно FSA, дорогие билеты – «самые большие препятствия» для болельщиков, которые ходят на стадион, но чувствуют себя «стесненными» в других аспектах. Среди них, например, стоимость еды и питья на стадионе, клубная экипировка, а также подписки на сервисы, по которым можно смотреть матчи.

Глава FSA Том Грейтрекс решителен: «АПЛ и клубам нужно прислушаться к этому посланию – вы должны ценить и вознаграждать преданность болельщиков, а не эксплуатировать ее. Фанаты чувствуют, что клубы чаще заботятся о привлечении одноразовых болельщиков, которые готовы платить бешеные деньги за билет, при этом оставляя целое состояние в клубном магазине, в то время как следовало бы вознаграждать тех, кто приходит на стадион каждую неделю вне зависимости от того, выигрывает команда или проигрывает.

10 лет назад FSA установила предельную цену билетов на выездные матчи в 30 фунтов, и мы призываем клубы поговорить со своими болельщиками и найти новые способы сделать футбол доступным для всех. Безусловно, мы говорим об этом и с лигами. Новый независимый футбольный регулятор также должен обеспечить, чтобы цены на билеты были частью консультаций между клубами и болельщиками, сейчас все совершенно иначе».

Подействовало: вопрос дошел и до властей. Они предложили взять ситуацию с ценами на билеты под тщательный контроль, инициатор – депутат Иан Лэйвери. Он согласился, чтобы цены на билеты устанавливал независимый регулирующий орган, и считает, что клубы должны согласовывать с фанатами повышение цен. Кроме того, депутат призвал клубы не проводить матчи АПЛ и Кубка Англии за границей.

Неспроста за фанатов вступился именно Лэйвери – раньше он был вице-президентом ассоциации болельщиков. Не забывает прошлое уже на новой должности.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Clive Brunskill, Justin Setterfield