Класико может выйти идеальным. Ожидания Лукомского
Много причин.
Заранее проговорим: если сегодняшнее класико не станет выдающимся, то только из-за правила «похвалили на Спортсе’’ – будет наоборот». И все же я не суеверный, поэтому изложу причины максимальных предматчевых ожиданий.
Аргумент №1 – играет «Барселона» Ханси Флика. Любой матч этой «Барсы» – открытое в обе стороны зрелище. Все. Конец текста.
Ладно. Доводов чуть больше.
Мы уже усвоили, что Флик преобразовал все стадии игры «Барсы» в сторону атаки. Прессинг стал более авантюрным из-за ультравысокой линии защиты и смелых позиций вингеров. Владение стало более эффективным из-за готовности насыщать опорную зону соперника минимум тремя игроками. А по цепочке более опасными стали и контратаки соперников.
Из нового: матч с «Баварией» – жирный намек, что в мире в принципе не существует команды, которая вынудит «Барсу» идти на компромиссы. Команда Флика владела мячом только 40%, но все равно не опустила линию защиты.
Класико – шанс окончательно подтвердить эту гипотезу. «Реал» – топ-соперник другого толка. С одной стороны, не стремятся владеть так много, как «Бавария». С другой, проверять высокую линию будут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе: более трудный тест вообще возможен?
Должно быть очень весело, особенно учитывая, что без мяча «Реал» тоже далек от предельной надежности. Карло Анчелотти все еще ищет баланс и экспериментирует. Последние эксперименты перекошены в атаку.
Против «Боруссии» команда вышла без акцентированного опорника. Чаще всех эти функции на себя брал вездесущий Феде Вальверде. В последнем испанском туре против «Сельты» была новая схема, в которой Орельен Тчуамени иногда был центральным защитником, иногда – опорником. Четкого постоянного разрушителя снова не было.
Еще Marca писала, что в качестве нового эксперимента Анчелотти планирует возвращение Беллингема на позицию начала прошлого сезона в ромбе. Ключевое отличие между функциями Джуда на старте прошлой кампании и позже – в работе без мяча. Карло попросил его активнее садиться на левый фланг в 4-4-2 при обороне, а с мячом сохранил ему свободу. Возвращение к изначальным настройкам – потенциальный ход в сторону большей открытости игрового рисунка.
Даже если этого не случится, «Реал» подходит к матчу в поисках баланса и с перекосом в атаку. Такой перекос есть и у «Барсы» – только, кажется, более осмысленный и проработанный.
Настолько явным вектор смелости сразу у двух команд не был очень давно. При этом встреча не только проверка двух атакующих машин с топовым подбором деталей, но и столкновение антиподов, что создает тактическую изюминку.
На мой взгляд, «Барса» обладает самым мощным стартовым планом и самым отлаженным игровым рисунком в мире. «Мадрид» – самый гибкий и читающий рисунок матчей топ-клуб планеты. То есть лучше всех могут подстраиваться под происходящее, даже когда все идет не по плану. На элитном уровне владеют практически любым игровым стилем.
Мы выясним, что важнее – поставленная игра без компромиссов и гибкости, либо игровые поиски, в которых баланс достигается не сразу и найденный рисунок может удивить соперника. Команды близки к совершенству в этих ролях. При этом будучи антиподами по части поиска баланса, обе смотрят на футбол через атакующую оптику.
Это правда похоже на формулу идеального матча, в котором будет не только яркость и звезды, но и тактическая динамика с драматичными поворотами. Должны быть и голы в большом количестве (кроме описанных факторов, обе команды подходят ко встрече без основных голкиперов).
Да-да, футбол труднее предматчевых формул. Они могут указать, куда смотреть, но не предсказать, что именно мы увидим. Завышать ожидания – всегда плохая идея… Все заканчиваю абзац отмазок на случай унылых 0:0. Почти уверен, что их не будет. Если будет, вы знаете, кто виноват. Точно не команды.
«Реал» и «Барса» – сейчас супер. Разные, порой слишком валидольные для болельщиков, но просто прекрасные для нейтрального зрителя. Вне зависимости от исхода класико, это нужно зафиксировать.
Прессинг «Барсы» Флика – лучший в мире
Фото: Gettyimages/David Ramos / Staff, Justin Setterfield / Staff, Florencia Tan Jun / Stringer; East News/Europa Press via AP