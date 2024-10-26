Класико может выйти идеальным. Ожидания Лукомского

Много причин.

Заранее проговорим: если сегодняшнее класико не станет выдающимся, то только из-за правила «похвалили на Спортсе’’ – будет наоборот». И все же я не суеверный, поэтому изложу причины максимальных предматчевых ожиданий.

Аргумент №1 – играет «Барселона» Ханси Флика. Любой матч этой «Барсы» – открытое в обе стороны зрелище . Все. Конец текста.

Ладно. Доводов чуть больше.

Мы уже усвоили, что Флик преобразовал все стадии игры «Барсы» в сторону атаки. Прессинг стал более авантюрным из-за ультравысокой линии защиты и смелых позиций вингеров. Владение стало более эффективным из-за готовности насыщать опорную зону соперника минимум тремя игроками. А по цепочке более опасными стали и контратаки соперников.

Из нового: матч с «Баварией» – жирный намек, что в мире в принципе не существует команды, которая вынудит «Барсу» идти на компромиссы. Команда Флика владела мячом только 40%, но все равно не опустила линию защиты.

Класико – шанс окончательно подтвердить эту гипотезу. «Реал» – топ-соперник другого толка. С одной стороны, не стремятся владеть так много, как «Бавария». С другой, проверять высокую линию будут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе: более трудный тест вообще возможен?

Должно быть очень весело, особенно учитывая, что без мяча «Реал» тоже далек от предельной надежности. Карло Анчелотти все еще ищет баланс и экспериментирует. Последние эксперименты перекошены в атаку.

Против «Боруссии» команда вышла без акцентированного опорника. Чаще всех эти функции на себя брал вездесущий Феде Вальверде. В последнем испанском туре против «Сельты» была новая схема, в которой Орельен Тчуамени иногда был центральным защитником, иногда – опорником. Четкого постоянного разрушителя снова не было.

Еще Marca писала, что в качестве нового эксперимента Анчелотти планирует возвращение Беллингема на позицию начала прошлого сезона в ромбе. Ключевое отличие между функциями Джуда на старте прошлой кампании и позже – в работе без мяча. Карло попросил его активнее садиться на левый фланг в 4-4-2 при обороне, а с мячом сохранил ему свободу. Возвращение к изначальным настройкам – потенциальный ход в сторону большей открытости игрового рисунка.

Даже если этого не случится, «Реал» подходит к матчу в поисках баланса и с перекосом в атаку. Такой перекос есть и у «Барсы» – только, кажется, более осмысленный и проработанный.

Настолько явным вектор смелости сразу у двух команд не был очень давно. При этом встреча не только проверка двух атакующих машин с топовым подбором деталей, но и столкновение антиподов, что создает тактическую изюминку.

На мой взгляд, «Барса» обладает самым мощным стартовым планом и самым отлаженным игровым рисунком в мире. «Мадрид» – самый гибкий и читающий рисунок матчей топ-клуб планеты . То есть лучше всех могут подстраиваться под происходящее, даже когда все идет не по плану. На элитном уровне владеют практически любым игровым стилем.

Мы выясним, что важнее – поставленная игра без компромиссов и гибкости, либо игровые поиски, в которых баланс достигается не сразу и найденный рисунок может удивить соперника. Команды близки к совершенству в этих ролях. При этом будучи антиподами по части поиска баланса, обе смотрят на футбол через атакующую оптику.

Это правда похоже на формулу идеального матча, в котором будет не только яркость и звезды, но и тактическая динамика с драматичными поворотами. Должны быть и голы в большом количестве (кроме описанных факторов, обе команды подходят ко встрече без основных голкиперов).

Да-да, футбол труднее предматчевых формул. Они могут указать, куда смотреть, но не предсказать, что именно мы увидим. Завышать ожидания – всегда плохая идея… Все заканчиваю абзац отмазок на случай унылых 0:0. Почти уверен, что их не будет. Если будет, вы знаете, кто виноват. Точно не команды.

«Реал» и «Барса» – сейчас супер. Разные, порой слишком валидольные для болельщиков, но просто прекрасные для нейтрального зрителя. Вне зависимости от исхода класико, это нужно зафиксировать.

Прессинг «Барсы» Флика – лучший в мире

Фото: Gettyimages /David Ramos / Staff, Justin Setterfield / Staff, Florencia Tan Jun / Stringer; East News /Europa Press via AP