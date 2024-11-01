Шкртел всего месяц работал спортивным директором в Словакии. Ушел сам

Уход – по личным причинам.

Мартин Шкртел завершил карьеру пару лет назад, а затем вернулся в футбол – уже в качестве спортивного директора. И не проработал на этой должности даже двух месяцев.

Шкртел покинул клуб по личным причинам

В сентябре 2024-го словацкий клуб ДАК (раньше его писали полностью – «Дунайска Стреда») объявил о переходе Шкртела на пост спортивного директора. После ухода предыдущего специалиста должность оставалась вакантной около месяца.

«Вступаю в новый этап жизни и очень благодарен, что получу возможность и дальше развиваться», – сказал Шкртел. Он пообещал передать словацкому клубу многолетний опыт в мировом футболе.

19 сентября заступил на пост, а 24 октября ушел. ДАК сообщил о прекращении сотрудничества: «Шкртел покидает клуб по собственному желанию, по личным причинам».

Сам экс-футболист высказался в соцсетях – попросил не искать никакой подоплеки, заверив, что причина действительно только личная. Заодно поблагодарил за доверие владельца и директора клуба.

При этом приход Шкртела в ДАК изначально был воспринят с удивлением, потому что он болеет за трнавский «Спартак», и в Словакии писали о возможном переходе на работу именно в этот клуб. Сам Шкртел намекнул, что не договорился с его владельцами. Слухи также отправляли его в «Кошице». Но вышло так, что Шкртел стал работать в ДАК – и это не принесло пользы.

Прошлая осень у него прошла интереснее. Шкртел стал первым словацким футболистом, про которого сняли настоящий документальный фильм и показали его в кинотеатрах. Причем в шести городах побывал и сам Мартин – после показа фильма раздавал автографы.

У клуба четыре вторых места за шесть сезонов, тренирует обладатель Кубка УЕФА

ДАК был середняком словацкого чемпионата и даже вылетал дивизионами ниже, но за последние семь сезонов ниже третьего итогового места опускался лишь однажды. Он четырежды занимал вторые строчки в последних шести розыгрышах.

В первый раз казалось, что за «Слованом» не угнаться – 17 очков разрыва. Когда ДАК снова занял второе место, он отстал уже на шесть, а в следующий раз – всего на два очка. Но в сезоне-2023/24 между командами разница составила 15 очков.

«Слован» сейчас идет последним среди 36 команд в основной фазе Лиги чемпионов. ДАК же очень быстро вылетел из Лиги конференций от азербайджанской «Зири» – 0:4 и 1:2. Так было и год назад – выбыл в первом же раунде от грузинской «Дилы».

Насчет долгожданного чемпионства – также большой вопрос: после десяти туров в чемпионате Словакии ДАК отстал на 10 очков от «Слована» и на 11 от «Жилины». Конкуренция у «Слована» есть, но пока составляет ее не ДАК.

Из знакомых имен в составе разве что украинский защитник Тарас Качараба, который принадлежал «Шахтеру», но не играл за него, а с сезона-2017/18 выступал в Чехии за либерецкий «Слован» и «Славию».

Почти год команду возглавляет Хиско Муньос – экс-форвард «Валенсии» с победами в Ла Лиге и Кубке УЕФА. Став тренером, он привел к чемпионству в Грузии тбилисское «Динамо», а затем вывел в АПЛ «Уотфорд». Дальше – четыре разные страны: тренировал «Уэску» в Испании, «Анортосис» на Кипре, «Шеффилд Уэнсдей» снова в Англии – и теперь работает в Словакии.

Со Шкртелом он пересекался всего месяц, теперь снова разные пути.

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Фото: instagram.com/fcdac1904