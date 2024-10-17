Вот это промах! Выше пустых ворот всего с пары метров – пройти в Кубке не помешал

«Чайка» пролетела, промахнулся экс-игрок сенсационного финалиста.

Последний матч в пятом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России запомнится эпичным промахом. Форвард «Чайки» не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Идеальный прострел – и удар выше по пустым. Как?

«Чайка» из Первой лиги играла в Песчанокопске со «Знаменем Труда» из Второй, хозяева забили на 15-й минуте – красивым дальним ударом отличился Андрей Ивашин. При счете 1:0 должны были забивать второй в конце первого тайма, но упустили супершанс.

Обычная фланговая атака, прострел вдоль ворот от экс-игрока ЦСКА Данилы Янова на Владислава Руденко – он принимал мяч вплотную к пустым воротам.

Но касание такое, что мяч перелетел через ворота. Чудо отделило «Знамя Труда» от второго пропущенного.

Руденко находился уже почти в воротах с мячом. Но гола не случилось.

В телеграм-канале «Матч Премьер» есть видео эпизода. Промах не помешал «Чайке» победить, хотя поспокойнее стало только в конце второго тайма, когда забил Данил Пелих – 2:0.

Руденко трижды забивал в Первой лиге за «Чайку» в сезоне: еще летом были голы «Черноморцу» и «Нефтехимику» после выхода на замену, а в сентябре открыл счет с «Шинником».

Ранее 28-летний форвард играл в основном во Второй лиге, а еще принадлежал финалисту Кубка России – курскому «Авангарду». Но в том успешном для «Авангарда» сезоне Руденко забивал за «Чайку» во Второй лиге. Сейчас он полноценный игрок «Чайки», перешел из «Черноморца» в начале года.

Дальше по Пути регионов прошли две команды Второй лиги. Что дальше?

Восемь матчей позади, из Первой лиги в 1/8 финала Пути регионов прошли «Шинник», «Урал», «Тюмень», «Балтика», «Сочи» и «Чайка». Продвинулись и два клуба Второй лиги – «Спартак» из Костромы и «Амкар».

Самый неожиданный результат раунда – в Химках, там «Торпедо» получило 0:4 от «Балтики», да и вылет «Родины», на первой минуте забившей костромскому «Спартаку», тоже сюрприз.

В следующем раунде восемь команд разобьются на четыре пары, жеребьевка – в пятницу в 15:30 мск, ее покажет «Матч Премьер». Игры пройдут 29-31 октября.

Победители выйдут на четыре команды РПЛ с третьих мест группового этапа пути РПЛ, пока это «Динамо» Махачкала, «Химки», «Краснодар» и «Рубин».

Сергей Ильев в телеграм-канале подсветил проблему календаря в том случае, если команды из Второй лиги пройдут и дальше: вероятно, матчи против команд РПЛ назначат на конец ноября – тогда им придется играть после долгой паузы, потому что у «Амкара» сезон завершится в эти выходные, а у костромского «Спартака» – 10 ноября.

Но этот вопрос будет актуален в том случае, если оба клуба преодолеют следующую стадию.

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Фото: vk.com/chaykafc ; vk.com/fczt1909