0:9 в трех матчах ЛЧ – провальный старт «Зальцбурга». Экс-помощник Клоппа не тянет

После завершения прошлого сезона новая жизнь началась не только у Юргена Клоппа, но и у его давнего ассистента Пепа Лейндерса. Голландца ранее называли в числе потенциальных преемников на посту тренера «Ливерпуля», но он сразу дал понять, что уйдет вместе с Клоппом.

Лейндерс выбрал более безопасный вариант для рестарта самостоятельной карьеры – австрийский доминатор последнего десятилетия «РБ Зальцбург». Но и там пока идет с пробуксовкой.

Ужасный старт в ЛЧ, 0:5 от «Штурма» в чемпионате

В третьем туре Лиги чемпионов «Зальцбург» получил дома от загребского «Динамо» – 0:2. Очередное сухое поражение после 0:3 с пражской «Спартой» и 0:4 с «Брестом».

Австрийцы закономерно идут на дне таблицы, а в следующем туре поедут к «Фейеноорду» еще и без основного вратаря Александера Шлагера, получившего красную карточку.

При этом «Зальцбург» провалился с самыми простыми соперниками. Дальше будет только сложнее: после выезда в Роттердам – «Байер», «ПСЖ», «Реал» и «Атлетико».

А ведь Лейндерс стартовал в Австрии оптимистично: шесть побед и ничья в первых семи матчах во всех турнирах, в том числе прошли «Твенте» и киевское «Динамо» на пути к основному этапу ЛЧ. Но затем наступил резкий спад: в следующих десяти играх – пять поражений, две ничьих и только три победы. Причем болезненно проигрывает команда не только в еврокубках, но и на родине прямым конкурентам: 2:3 с «Рапидом» и аж 0:5 со «Штурмом».

«Соперник был лучше в каждом моменте игры, – признался Лейндерс после 0:5. – Если мы извлечем уроки из сегодняшнего опыта, это будет хороший сезон. Тогда мы сможем сделать шаг вперед.

После поражений от «Рапида» и «Спарты» мы пережили падение. Мешают и травмы, мы потеряли уверенность. Мы должны лучше защищаться в последней фазе».

В прошлом сезоне «Зальцбург» после 10 лет гегемонии впервые отдал титул – как раз «Штурму» . Пепа позвали, чтобы вернуть золото, но пока команда идет лишь четвертой. Отставание от клуба из Граца – шесть очков, от «Рапида» – пять. И хотя у «РБ» еще две игры в запасе, напряжение нарастает.

Подозрения в фаворитизме по отношению к игрокам из «Ливерпуля»

Лейндерс приехал из «Ливерпуля» не один – взял оттуда ассистентом Витора Матуша (ранее Пеп привел его в «Ливерпуль» из «Порту») и тренера по физподготовке Андреаса Корнмайера. А еще «Зальцбург» купил у мерсисайдцев за 10 млн фунтов Бобби Кларка и арендовал Стефана Байчетича.

И на фоне последних неудач в австрийских медиа разгоняют предположения о том, что в раздевалке «РБ» недовольны особым отношением тренера к юным новичкам, которые сразу же после перехода получили место в старте. Сообщается, что не все в команде считают, что пара уже заслуживает этого. Одним из поводов к таким спекуляциям послужили загадочные слова защитника Амара Дедича после 0:4 с «Брестом»: «Я не буду озвучивать причины сейчас, но, безусловно, они есть».

Байчетич и сам дал небольшой повод для подобных разговоров – в начале октября Лейндерс подтвердил, что оштрафовал испанца на 500 евро за опоздание на тренировку перед матчем ЛЧ. Стефан объяснился, что не мог найти свои бутсы.

«Никто не работает в клубе, только потому что он мой друг». Клопп ранее уже вступался за Лейндерса

«Зальцбург» – традиционно очень молодая команда. Средний возраст в этом сезоне – 21,8. После двух туров ЛЧ клуб сообщал, что уже использовал в старте 10 игроков младше 21 года – больше, чем любая другая команда прежде.

Пеп в недавнем интервью The Times ссылался на этот фактор и травмы, объясняя последние неудачи: «Первые три месяца я просто летал. А последний месяц только падал. Невероятно, как быстро может измениться футбол. Выход в основной этап ЛЧ – огромный успех, но с ним приходит и большой вызов, потому что мы знали, что с нашей молодой командой будет очень сложно конкурировать.

Последний месяц был трудным по нескольким причинам. Мы играли каждые три дня со старта сезона – проблема футбольного мира сейчас заключается в том, что ты больше не можешь тренироваться как следует. А потом случилось то, что случилось: мы недосчитались четырех-пяти игроков основы, и это создало большую нестабильность в команде. Заменяющие их футболисты талантливы, но они еще моложе, чем игроки основного состава».

У Лейндерса уже был короткий опыт самостоятельной работы. В 2018-м – за полгода до первого клопповского финала ЛЧ – он ушел из «Ливерпуля»: ему предложили возглавить голландский НЕК из второй лиги. Получилось средне: победы чередовались с поражениями, подняться в Эредивизи не вышло – проиграли в плей-офф. Юрген пригласил Лейндерса назад: «Я жду именно тебя».

В «Ливерпуль» Пеп вернулся уже с расширенными полномочиями: теперь он отвечал за весь тренировочный процесс – и это оказалось его сильной стороной. Лейндерс превратился в одного из лучших ассистентов в мировом футболе. Когда Микель Артета уходил из «Сити» в «Арсенал», он пытался переманить помощника Клоппа в свой штаб – не просто так, Пеп и Микель вместе сдавали экзамен на лицензию Pro. Лейндерс отказался, но потом признался в интервью: «Микель сказал, что игры против «Ливерпуля» стали сложнее после моего прихода. Самый большой комплимент в моей жизни».

А вот комплимент от Клоппа: «Сильнее всего на клуб в последние годы повлиял Пеп Лейндерс. Он проделал исключительную работу. Он стал ни с чем не сравнимым источником вдохновения для меня».

«Зальцбург» приходил за Лейндерсом уже в прошлом году, но тогда он решил остаться еще на сезон в «Ливерпуле». Хотя в позапрошлом сезоне дела у клуба не ладились – и в медиа стало все чаще доставаться ассистенту. В какой-то момент Клопп даже не выдержал и защитил помощника: «Мне не нравится, когда обвиняют не тех людей. Никто не работает в клубе, только потому что он мой друг. Моя жизнь в порядке, а вот у них еще впереди вся карьера после этого. Вы обвиняете их, но даже если я прислушался к плохому совету, это моя вина, а не их. Имейте яйца критиковать меня!»

Теперь Клопп снова в одной структуре с Лейндерсом – немец с января возглавит футбольное направление всего «Ред Булла», куда входит и «Зальцбург». И судя по последним результатам, Пепу вновь может потребоваться поддержка опытного друга.

«Ты забыл, кем мы помогли тебе стать?» Клоппа хейтят за работу на «Ред Булл» – те же, кто его боготворил

Кубок лиги – трофей Лейндерса. Кем для «Ливерпуля» был помощник Клоппа?

Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Jasmin Walter, Jan Kruger