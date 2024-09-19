Северная Корея, Хогвартс и очень много ретро. Как мы провели благотворительный забег в футболках любимых клубов

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14 сентября Спортс’’, Уралхим Run Factory , СК «Лужники» и фонд «Спорт для Жизни» провели первый забег в любимых джерси, направленный на поддержку и развитие спорта для людей с инвалидностью.

Забег проходил на две дистанции: классические 5 км и более доступные для широкой аудитории 1,5 км. Это формат community run – бежали не ради спортивных достижений, а чтобы сделать хорошее дело и параллельно повеселиться.

Почему именно джерси? Это важнейший атрибут фанатской культуры, который объединяет всех, кто любит спорт – независимо от клубных пристрастий.

«Миссия Спортса’’ звучит как «делаем спорт лучше», что едва ли возможно без участия в таких проектах, – объясняет Евгений Коврин, CEO Спортса’’. – При этом нам всегда хотелось иметь собственный почерк, который делал бы наши проекты особенными и узнаваемыми. В этом году внутри нашей структуры мы запустили благотворительный юнит, призванный этот почерк найти, а заодно и научиться системно его применять.

Джерси-ран – один из первых его проектов, объединяющий спортивную страсть, бег и участие в хорошем деле. Мы благодарим наших партнеров из Уралхим Run Factory, СК «Лужники» и фонда «Спорт для Жизни» за доверие и надеемся, что в ближайшее время нам удастся вместе реализовать не один классный проект».

Регистрация в забеге стоила 1000 рублей, участие подтвердили 155 людей – так мы собрали 155 тысяч. Все деньги будут перечислены фонду «Спорт для Жизни»: его волонтеры помогают незрячим, слабовидящим и слепоглухим с нарушениям зрения людям не только заниматься спортом для поддержания формы, но и участвовать в крупных стартах. Подопечные фонда тоже участвовали в нашем забеге.

Фонд «Спорт для Жизни» – это 11 лет работы, более 550 подопечных со всей России и 3500 бесплатных тренировок для людей с инвалидностью. Поддержать его можно и онлайн !

«Мы благодарим наших партнеров и организаторов забега за такую важную поддержку! Включенность бизнеса и медиа в благотворительность, в решение важных социальных проблем общества очень ценна – вместе мы можем очень многое!» – отметила директор фонда «Спорт для Жизни» Анастасия Плетминцева.

Разминались и стартовали на базе Уралхим Run Factory – это беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. 11 локаций по всей России с тренировками под руководством профессиональных сертифицированных тренеров по бегу.

Генеральный директор Уралхим Run Factory Даниил Васильев отметил: «Мы рады, что смогли привлечь внимание к проблеме инклюзивности в спорте и объединить болельщиков разных команд с помощью бега».

Такого глобального единства фанов вы точно не видели.

Сочетание форм сборной Нидерландов, «Акрона», «Ромы», «Спартака», «Авангарда», хоккейного «Тамбова» и многих-многих других – разных годов и вариаций. Это красиво.

На забеге были не только футбольные джерси.

И не только магловские.

Джерси-ран – единственное место, где можно вместе увидеть формы «Торпедо», ЦСКА и сборной Северной Кореи.

Ну это буквально United – объединенные одной идеей.

Кстати, эта веревка − парасвязка. С ее помощью зрячий человек (проводник) и спортсмен с нарушением зрения соединяются во время бега. Она помогает синхронизировать их движения и поддерживать контакт, обеспечивая безопасность и координацию на дистанции.

Винтаж всегда в почете.

И новый стиль.

И все это на фоне одного из самых красивых видов Москвы.

А финиш – в «Лужниках», прямо у кромки поля Большой спортивной арены.

Слово пресс-атташе олимпийского комплекса «Лужники» Наталье Килессо: «Лужники» всегда открыты новым инициативам, которые развивают и поддерживают спорт для всех – без каких-либо ограничений. В течение года у нас проходят десятки мероприятий, привлекающих москвичей к занятиям спортом, к активному образу жизни. Территория и все объекты «Лужников» полностью оборудованы, в том числе и для маломобильных посетителей. Коллеги из Спортса» придумали отличный вдохновляющий проект, который мы с радостью поддержали и вместе осуществили».

Все фотографии – в альбоме : ищите себя и делитесь с другими. И до встречи на следующих мероприятиях!