1 мин.

Представители каких стран чаще оформляли хет-трики в ЛЧ? Бразилия в топе, Аргентину и Португалию тащат Месси с Роналду

61

Винисиус забил три мяча в противостоянии с дортмундской «Боруссией». Вингер «Мадрида» оформил 22-й хет-трик бразильцев в Лиге чемпионов – граждане Бразилии чаще представителей других стран забивали три гола в матче главного клубного турнира Европы.

На пять хет-триков от Бразилии отстают французы. Третью строчку рейтинга разделили Англия и Аргентина, на счету представителей этих стран по 12 хет-триков. Португалии до третьего места не хватило всего одного хет-трика.

Страны с наибольшим количеством хет-триков в истории Лиги чемпионов

В общей сложности 104 футболиста оформляли хет-трики в Лиге чемпионов. Чаще остальных это делали Месси и Роналду – у вечных соперников по восемь хет-триков. Больше всего хет-триков за один сезон сделал Криштиану: он трижды забивал по три мяча за игру в сезоне-2015/16.

Автором самого быстрого хет-трика в истории главного клубного турнира Европы стал Мо Салах. От египтянина пострадал «Рейнджерс» в 2022 году: чтобы забить три мяча, звезде «Ливерпуля» понадобилось 7 минут.

Помимо Винисиуса в текущем розыгрыше Лиги чемпионов хет-трики оформили два игрока: Харри Кейн в ворота загребского «Динамо» и Карим Адейеми в матче против «Селтика».

Сколько хет-триков сделают игроки к концу сезона Лиги чемпионов?

Одиннадцать друзей Месси и Роналду. Сборная чьих товарищей по команде окажется сильнее?

Выносите гению «ЗМ»! С сезона-2021/22 Винисиус – лучший игрок ЛЧ по ключевому показателю

«Он напоминает мне Пеле». Что говорят о Винисиусе после хет-трика?

logoХарри Кейн
logoКриштиану Роналду
logoВинисиус Жуниор
logoКарим Адейеми
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Португалии по футболу
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
Клубы
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoБавария