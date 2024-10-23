Представители каких стран чаще оформляли хет-трики в ЛЧ? Бразилия в топе, Аргентину и Португалию тащат Месси с Роналду

Винисиус забил три мяча в противостоянии с дортмундской «Боруссией». Вингер «Мадрида» оформил 22-й хет-трик бразильцев в Лиге чемпионов – граждане Бразилии чаще представителей других стран забивали три гола в матче главного клубного турнира Европы.

На пять хет-триков от Бразилии отстают французы. Третью строчку рейтинга разделили Англия и Аргентина, на счету представителей этих стран по 12 хет-триков. Португалии до третьего места не хватило всего одного хет-трика.

Страны с наибольшим количеством хет-триков в истории Лиги чемпионов

В общей сложности 104 футболиста оформляли хет-трики в Лиге чемпионов. Чаще остальных это делали Месси и Роналду – у вечных соперников по восемь хет-триков. Больше всего хет-триков за один сезон сделал Криштиану: он трижды забивал по три мяча за игру в сезоне-2015/16.

Автором самого быстрого хет-трика в истории главного клубного турнира Европы стал Мо Салах. От египтянина пострадал «Рейнджерс» в 2022 году: чтобы забить три мяча, звезде «Ливерпуля» понадобилось 7 минут.

Помимо Винисиуса в текущем розыгрыше Лиги чемпионов хет-трики оформили два игрока: Харри Кейн в ворота загребского «Динамо» и Карим Адейеми в матче против «Селтика».

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