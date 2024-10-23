«Он напоминает мне Пеле». Что говорят о Винисиусе после хет-трика?

Исторический вечер для Винисиуса: помог «Реалу» перевести 0:2 в 5:2 и сделал хет-трик. Меньше чем за неделю до «Золотого мяча»! Конечно, этот матч вряд ли повлияет на голосование – учитываются результаты прошлого сезона. Но бразилец доказал, что достоин награды.

А вот что думают о его хет-трике.

Карло Анчелотти: «Редко когда игроки проводят второй тайм так, как провел он сегодня. Он сыграл с необычайной энергией и характером. Я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», но не из-за сегодняшнего вечера, а из-за того, что он сделал в прошлом сезоне, что помогло нам выиграть Лигу чемпионов. Эти три гола помогут ему победить в следующем году».

Эмилио Бутрагеньо: «Вини напомнил мне Пеле. То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности. Он забил грандиозный гол. Для тех из нас, кто любит футбол, его игра на «Бернабеу» вызвала много эмоций, в том числе восхищение».

Лукас Васкес: «Этот второй тайм в исполнении Винисиуса должен быть показан всем детям, чтобы они видели, как играют в футбол. Винисиус в очередной раз доказал, что он самый решительный игрок в мире. Второй тайм он провел просто великолепно.