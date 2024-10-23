Винисиус вновь ярко заявил о себе в важной игре «Мадрида». Бразилец оформил хет-трик в матче против дортмундской «Боруссии», это здорово помогло «королевскому клубу» отыграться с 0:2 до 5:2.

С сезона-2021/22 Вини – лучший игрок Лиги чемпионов по сумме голов и ассистов. За этот период вингер «Реала» отправил к себе в копилку 38 очков по системе «гол + пас»: 20 мячей и 18 ассистов. Это достижение покорилось бразильцу за 38 матчей в главном клубном турнире Европы.

На семь баллов от Вини отстает Килиан Мбаппе. У новичка «королевского клуба» с сезона-2021/22 по системе «гол + пас» 31 очко – за 31 игру в составе «ПСЖ» и «Мадрида». Замыкает тройку Роберт Левандовски: у поляка в сумме 26 голов и ассистов за 25 матчей ЛЧ.

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На старте этого сезона Вини провел за «сливочных» 14 матчей во всех турнирах, на его счету – восемь голов и семь ассистов, пять мячей он забил в трех последних играх.

Как вам такие результаты бразильца?

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