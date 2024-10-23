«Бавария» – самый страшный соперник «Барсы» в ЛЧ. У каталонцев ужасная статистика против Мюллера и немецких команд

«Бавария» и «Барселона» – гранды европейского футбола, за всю историю команды встречались друг с другом 20 раз: в 12-ти матчах сильнее оказывались мюнхенцы, шесть раз каталонцы выходили победителями, две игры закончились ничьей.

В последние годы «Бавария» превратилась в самого страшного соперника «Барсы» по Лиге чемпионов, об этом говорит статистика.

Мюнхенцы обыграли «блауграну» в шести последних встречах команд – для каталонцев это самая продолжительная серия поражений от одного соперника за всю историю участия клуба в Лиге чемпионов.

«Барса» также не смогла забить в своих последних встречах с «Баварией». Никогда прежде «блауграна» не проводили четыре матча против одного и того же соперника в ЛЧ без забитых мячей.

Томас Мюллер – личный кошмар «Барселоны». Раумдойтер встречался с «блауграной» девять раз: лишь одна игра закончилась поражением, в остальных встречах он победил. В матчах с «Барсой» Томас забил восемь голов и отдал два ассиста – ни один другой футболист, не игравший в Испании, не забивал столько голов в ворота каталонцев.

Но и «Баварию» статистика может огорчить. Мюнхенцы не одержали ни одной победы в последних четырех выездных матчах Лиги чемпионов (два поражения, две ничьи). Ранее Рекордмайстер никогда не уступал в трех играх на выезде подряд.

При этом последней командой, которая не пропустила на домашнем поле «Барсы» в ЛЧ, была «Бавария» – 3:0 в 2022 году.

«Барсе» вообще сложно с командами из Германии. «Блауграна» не смогла победить ни в одной из своих предыдущих семи встреч с соперниками из Бундеслиги (одна ничья, шесть поражений), сюда входят поражения в последних трех матчах на своем поле.

Кому как не немцу Флику сломить эту статистику?

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