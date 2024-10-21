Славко Винчич обслужит матч «Барсы» и «Баварии». После одной скандальной игры каталонцы хотели жаловаться на арбитра

Славко Винчич назначен главным арбитром на матч «Барселоны» и «Баварии» в общем этапе Лиги чемпионов. Обе команды знакомы со словенским судьей.

«Бавария» встречалась с Винчичем дважды. В сезоне-2021/22 словенец обслуживал ответную встречу мюнхенцев и «Вильярреала» на «Альянц Арене» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По сумме двух встреч сильнее оказались испанцы (2:1), Славко показал три желтые – одну мюнхенцам и две «Вильярреалу».

Второй раз словенец работал на матче Рекордмайстера совсем недавно – в 1/8 минувшего сезона ЛЧ на ответном матче «Баварии» и «Лацио». Мюнхенцы одержали уверенную победу 3:0, а Славко показал три «горчичника» римлянам.

«Барса» встречалась с Винчичем лишь однажды, но та встреча точно запомнится поклонникам «блауграны». Дело было в первом матче против «Интера» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/23.

Хакан Чалханоглу открыл счет в самом конце первого тайма. На 68-й минуте «Барса» взломала автобус Индзаги: забил Педри, но Винчич не засчитал взятие ворот, увидев касание рукой Фати.

Самый жаркий эпизод ждал зрителей в концовке. В добавленное время после подачи в штрафную мяч попал в руку Дензела Думфриса.

Винчич посмотрел повтор и решил не наказывать «Интер». А Индзаги воссоздал мем , когда Славко пользовался помощью VAR.

«Интер» одержал минимальную победу, ответная встреча закончилась ничьей 3:3, но это не спасло «Барсу» от вылета в Лигу Европы – потеря очков с «нерадзурри» и 0:5 от «Баварии» по сумме двух встреч сделали свое дело.

«Барселона» готовила жалобу на Винчича в УЕФА , клуб хотел запретить словенцу работать на матчах с их участием. Каталонцы быстро передумали жаловаться и теперь, спустя два года после скандальной игры, их снова ждет встреча с Винчичем.

Как Славко отработает в грядущем матче «Барсы» и «Баварии»?

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