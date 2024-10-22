Не повелся на провокацию? Ханси Флик наконец высказался о 2:8 – впервые в статусе тренера «Барсы»

Ханси Флик выступил на пресс-конференцией перед матчем «Барселоны» и «Баварии» в общем этапе Лиги чемпионов. Для немецкого тренера встреча будет особенной, ведь с мюнхенцами он завоевал секступл в 2020 году.

Флик стоял у руля «Баварии» в том самом матче, закончившемся поражением «Барсы» со счетом 2:8. Кадр с реакцией Ханса-Дитера на разгромный счет уже стал культовым.

Разумеется, на пресс-конференции тренеру напомнили о том матче: у Ханси спросили, напоминают ли ему поклонники «Барсы» о 2:8 от «Баварии», а также чувствует ли он из-за этого давление и вину.

Немец ответил первоклассно:

«Каждый день я чувствую любовь и привязанность болельщиков. Это никак не связано с прошлым и не связано с обещаниями на будущее. Не думаю, что мы должны думать о прошлом, мы каждый день работаем в настоящем.

Конечно, «Бавария» для меня особенная команда, там у меня много знакомых, с которыми у меня хорошие отношения. Это были прекрасные времена, это моя память. «Бавария» – отличный клуб, но в моей жизни началась новая глава: теперь я здесь, в «Барсе», и я счастлив. Болельщики делают все возможное, чтобы поддержать нас, и это заставляет команду делать все возможное ради них».

Ханси готов к большому матчу:

«Бавария» показывает отличный футбол при Компани: как и раньше, они играют в доминирующий футбол. Их игроки храбры, они оказывают сильное давление на соперника, прессингуют, много владеют мячом и навязывают сопернику свой стиль. Так было всегда, ведь это их ДНК.

Мы готовы к завтрашнему матчу. Игры могут сложиться по-разному, многое может случиться. Сейчас мы думаем только о «Баварии», а не о «Мадриде». Мы проходим игру за игрой. Моя команда хочет испытать себя в матчах с лучшими соперниками. Это будет отличный матч против «Баварии», лучшие играют в Лиге чемпионов».

Как вам настрой Ханси?

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