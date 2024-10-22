О нет! Мюллер сделал традиционный пост о матче с «Барсой» – изящно упомянул Флика

У поклонников футбола есть поверье: если Томас Мюллер снимает видео о предстоящем матче Лиги чемпионов, сопернику «Баварии» несдобровать.

Последним от роликов немца пострадал «Арсенал». Томас в фирменном видео обратился к «канонирам» и лично к Каю Хавертцу – через месяц «Бавария» выбила англичан из Лиги чемпионов.

Проклятие «видео Мюллера» на себе ощутил даже его бывший товарищ по команде – Роберт Левандовски. Перед встречей с «Барсой» в 2022 году Томас записал короткий ролик , в котором произнес: «Леви, мы идем». По итогам двух встреч «блауграна» уступила со счетом 0:5.

Перед новой встречей «Барселоны» и «Баварии» фанаты мюнхенцев оккупировали комментарии раумдойтера с одной просьбой: снять традиционное видео.

Томас прислушался к фанатам, но решил немного пожалеть каталонцев и вместо видео запостил фотографию из самолета, подписав: «Для всех вас, кто этого ждал 📸... отправляемся в Барселону».

Обратили внимание на хештеги? #ВсегдаОсобенно, #НочиЛЧ, но главное #hansiwirkommen❤️ – #ХансиМыИдем. С сердечком!

В комментариях под публикацией все солидарны – «блауграну» ждут серьезные проблемы. Даже официальный аккаунт портала Transfermarkt знает о проклятие таких публикаций Томаса:

«Теперь для «Барсы» все официально кончено».

Но болельщикам «Барселоны» точно не стоит переживать раньше времени! Мюллер снял свое фирменное видео и перед матчем с «Мадридом» в 1/2 минувшего сезона Лиги чемпионов, тогда «Баварию» это не спасло от поражения.

Может, Флик успеет узнать у Анчелотти, как справиться с проклятием Томаса?

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