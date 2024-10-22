День из жизни болельщика: девушка запечатлела свой поход на матч «Реала» - правильная экипировка, глоток пива и отличное настроение в кадре 🎥

В прошедшие выходные после международной паузы возобновились матчи клубного футбола.

«Реал Мадрид» вернулся в строй в субботу, отправившись в гости к «Сельте» в Виго.

Любители футбола были рады возобновлению регулярных чемпионатов не меньше, чем футболисты и клубы.

Одна из болельщиц «Сельты» решила даже записать на видео, как проходила ее подготовка к матчу с «Реалом»: от экипировки, до глоточка пива, очереди на стадион и жаркой атмосферы на трибунах.

«Сельта» уступила «Мадриду» на своем поле (1:2) – в матче отличились Виллиот Сведберг и Винисиус с Килианом Мбаппе, но мы уверены, что девушка все равно получила удовольствие от игры и проведенного времени.