💪🏽 «У нас бы вышла грозная связка». Роналдо назвал сильнейшего игрока «Барселоны» 00-х. Угадаете?

Легендарный бразильский нападающий Роналдо вспомнил сильнейшего игрока «Барселоны» 00-х.

«В свое время у «Барселоны» были Роналдиньо и Это’о. Для нас это времена «Галактикос», когда класико были особенно сложными матчами. Конечно, я знал о таланте Роналдиньо. Мы вместе выиграли чемпионат мира 2002 года. Но игроком «Барсы», который произвел на меня наибольшее впечатление, был Самюэль Это′О.

У нас одинаковая карьерная история: он играл в «Мадриде», «Барселоне» и Интере – как и я. Мне понравился его менталитет, он был быстрым, техничным и мог играть на любой позиции. Это настоящий боец, и если бы у меня была возможность поиграть с ним, мы бы сформировали грозную атаку», – признался Роналдо.

Отметим, что Роналдо и Это′О не пересеклись в «Барселоне». Бразилец играл за сине-гранатовых с 96-го по 97-й. Камерунец выступал за клуб в период с 2004 по 2009 годы.