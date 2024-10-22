💪🏽 «У нас бы вышла грозная связка». Роналдо назвал сильнейшего игрока «Барселоны» 00-х. Угадаете?
Легендарный бразильский нападающий Роналдо вспомнил сильнейшего игрока «Барселоны» 00-х.
«В свое время у «Барселоны» были Роналдиньо и Это’о. Для нас это времена «Галактикос», когда класико были особенно сложными матчами. Конечно, я знал о таланте Роналдиньо. Мы вместе выиграли чемпионат мира 2002 года. Но игроком «Барсы», который произвел на меня наибольшее впечатление, был Самюэль Это′О.
У нас одинаковая карьерная история: он играл в «Мадриде», «Барселоне» и Интере – как и я. Мне понравился его менталитет, он был быстрым, техничным и мог играть на любой позиции. Это настоящий боец, и если бы у меня была возможность поиграть с ним, мы бы сформировали грозную атаку», – признался Роналдо.
Отметим, что Роналдо и Это′О не пересеклись в «Барселоне». Бразилец играл за сине-гранатовых с 96-го по 97-й. Камерунец выступал за клуб в период с 2004 по 2009 годы.
Из девяток Барсы за последние четверть века только Суарес сравним по уровню и статистике.
Мне еще нравился Вилья, но он выдал один сильный сезон и затем травмы его подкосили в Барсе. На дистанции, конечно он даже близко к Это’о и Суаресу не приблизился, но для меня он тоже хорош