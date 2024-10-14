Жозе Моуринью выдал дочь замуж! Восхищаемся особенной свадьбой для Особенного💍🧖‍♀️

Знаковое событие произошло в жизни Жозе Моуринью в минувшие выходные. Портгуальский тренер выдал замуж дочь!

Свадьба 28-летней Матильды и консультанта по недвижимости Дэнни Грэма состоялась на семейной ферме Особенного в Португалии.

Дочка Жозе, дизайнер ювелирных изделий начала встречаться с будущим мужем еще в 2016 году. В прошлом августе Дэнни сделал девушке предложение и вот, наконец, долгожданная свадьба состоялась.

Матильда получила степень магистра в колледже моды и дизайна Condé Nast в 2021 году.

Она продолжает заниматься собственным ювелирным брендом в Лондоне под названием Matilde Sustainable Jewellery, изделия которого носит ее знаменитый отец.

Зять Жозе Дэнни является директором и соучредителем консалтинговой компании по недвижимости Agace and Graham.