«Он умеет только проигрывать»: Моуринью когда-то назвал худшего тренера в истории АПЛ

Жозе Моуринью считается одним из самых успешных тренеров в истории АПЛ, он выиграл три титула с «Челси» в 2005, 2006 и 2015 годах.

Португалец никогда не боялся говорить на футбольные темы. В 2018 году он назвал того, кто, по его мнению, является худшим менеджером в истории АПЛ.

Моуринью выбрал бывшего тренера «Кристал Пэлас» Франка де Бура, который возглавил клуб летом 2017 года и проработал всего 78 дней.

Де Бур обещал более прогрессивный стиль игры, чем тот, что был присущ его предшественнику Сэму Эллардайсу, но проиграл свои первые четыре матча в АПЛ и был немедленно уволен.

Комментарий Моуринью появился после того, как Де Бур раскритиковал его работу с Маркусом Рэшфордом в «Манчестер Юнайтед».

Голландец сказал: «Жаль, что его тренером является Моуринью, потому что он игрок, которому нужно дать время.

Но Моуринью не такой. Он хочет получить результат. Если у него [Рэшфорда] одна или две не лучшие игры, он не выпускает его».

В ответ Моуринью назвал Франка худшим в истории АПЛ.

«Худший тренер в истории АПЛ – Франк де Бур. Он имел в виду, что Маркусу Рэшфорду не стоит иметь такого тренера, как я, потому что для меня самое важное – побеждать. Если бы Рэшфорда тренировал Франк, он бы проигрывал, потому что Де Бур проигрывал каждую игру», – сказал Жозе.