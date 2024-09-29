Особенный не меняется. Моуринью нашел очень оригинальный способ доказать неправоту судьи

В очередном туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» Моуринью разобрался в гостях с «Антальяспором» − 2:0. Голы забивали Душан Тадич и второй мяч стал автоголом Талиссона Келвена.

Это была бы рядовая игра между одним из лидеров чемпионата и командой из нижней части таблицы, если бы не перфоманс, который устроил Особенный.

На 76-й минуте судья зафиксировал офсайд, которым Моуринью был очень недоволен. Тогда он взял свой ноутбук, отмотал видео на нужный момент, а потом поставил его экраном так, чтобы картинку видел как четвертый арбитр, так и телевизионная камера. Португалец пытался доказать, что система и судья в поле ошиблись.

Вот как этот момент выглядел на трансляции:

А так у Эдина Джеко увидели положение вне игры:

Турецкий судья не оценил такую помощь − желтая карточка.

Забавно, что с этого года в турецкой Суперлиге используют полуавтоматическое определение офсайда. Похоже, что система дала сбой.