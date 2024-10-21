🎥 Экс-звезду «Ливерпуля» освистали на «Энфилде» – он некрасиво обошелся с ребенком

«Ливерпуль» со счетом 2:1 обыграл «Челси» в 8-м туре Премьер-лиги. В перерыве зрителей развлекал Дэвид Джеймс – 54-летний голкипер, который провел 277 матчей за мерсисайдцев.

Юным фанатам «Ливерпуля» выпала возможность проверить себя в противостоянии с экс-вратарем «красных», Джеймс решил не щадить детей.

К точке подошел 11-летний мальчик, его удар вратарь отразил. Парнишке дали вторую попытку, но и в это раз Дэвид сделал сейв. Такое отношение к ребенку не понравилось фанатам «Ливерпуля» – «Энфилд» освистал вратаря.

А вот в соцсетях мнения разделились: кто-то осуждает Дэвида, а другие полагают, что он преподал мальчику урок:

💭 «Сомнительная сцена на «Энфилде». Дэвид Джеймс отбил не один, а целых два пенальти у 11-летнего мальчика в перерыве матча. Маленький фанат совершенно подавлен, а Джеймсу абсолютно наплевать на его чувства или свист с «Коп».

💭 «Он думает, что он праймовый Оливер Кан в финале Лиги чемпионов. Чувак, это, блин, ребенок!»

💭 «Зато теперь этот парень будет знать, что в жизни не все дается просто так. Пусть привыкает к сложностям и понимает, что такое поражение».

💭 «Почему ты отразил удары ребенка, но в свое время пропустил так много, что это стоило нам финала Кубка в 1996 году и лиги в 1997-м?»

💭 «Как это вообще может показаться забавным? Ты придурок, Дэвид. У парня больше никогда не будет такого шанса».

💭 «Стоит ли напоминать, что обычно в таких акциях участвуют больные дети? Если у этого ребенка есть проблемы со здоровьем, то ситуация станет еще более омерзительной».

💭 «Все правильно. Нынешние дети совсем размякли, это будет для парня хорошим жизненным уроком».

Как считает, в подобных акциях вратари должны подыгрывать детям?

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