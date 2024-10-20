🎥 Довели! Уморительная реакция Нуньеса и Слота на ошибку арбитра в концовке матча с «Челси»

Джон Брукс, главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Челси», здорово потрепал нервы мерсисайдцам.

Судья принимал спорные решения всю встречу, на последних секундах добавленного времени он решил не изменять себе. Брукс принял за фол игру в корпус от Нуньеса – Дарвин и Слот на решение арбитра ответили блестящей реакций.

Поклонники «Ливерпуля» могут добавить этот эпизод в коллекцию забавных моментов от любимой команды.

В соцсетях фанаты уверяют – они полностью разделяют эти эмоции:

💭 «Клянусь, я точно так же вскочил с дивана! Какой же придурок этот Брукс».

💭 «Дарвин Нуньес и Арне Слот – это все мы в тот момент, когда Джон Брукс назначил свободный удар в пользу «Челси», увидев нарушение в чистой игре Дарвина».

💭 «Судья бесил меня весь матч, но я прощаю его за то, что он подарил нам золото комедии в исполнении Слота и Нуньеса».

💭 «Эта реакция Нуньеса, а затем переход камеры на такого же раздраженного Слота было невероятно забавным. Они двигались одинаково!»

💭 «Реакция Нуньеса и Слота немного сгладила впечатление от судейства. Честное слово, это войдет в мой фонд золотых моментов «Ливерпуля».

💭 «Мистер Слот, привыкайте, раз в месяц вам будут встречаться такие же тупые английские судьи».

💭 «Я умер от смеха! Они двигаются так хаотично и быстро, что кажется, будто видео поставили на ускоренный режим».

💭 «Черт, реакция Слота и Нуньеса на очередное идиотское решение арбитра уморительна! Слот все больше начинает мне нравиться, если честно, он похож на Клоппа даже в таких реакциях на ход игры».

Что думаете о судействе в матче?

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