🎥 «Это просто смешно!» Фанаты «Арсенала» разочарованы спорным судейским решением в матче «Ливерпуля» и «Челси»
В рамках 8-го тура Премьер-лиги на «Энфилд» заглянул «Челси». На 6-й минуте Жота почти убежал один на один с вратарем, но у средней линии Адарабиойо грубо повалил португальца на газон.
Жота на 30-й минуте покинул поле из-за повреждения, а Тосин отделался желтой карточкой. Болельщики «Ливерпуля» были недовольны решением арбитра, но еще больше расстроились поклонники «Арсенала».
В матче против «Борнмута» Вильям Салиба за схожее нарушение получил прямую красную. Сравнение двух эпизодов:
Француз был удален в середине первого тайма, «канониры» большую часть встречи провели в меньшинстве и в результате уступили со счетом 0:2.
Фанаты «Арсенала» считают, что Тосин тоже должен был покинуть поле:
💭 «Не верю, что пишу это, но «Ливерпуль» тут явно ограбили. Это фол последней надежды, Тосину нужно было показывать прямую красную».
💭 «Объясните мне, в чем разница между моментами с Салиба и Адарабиойо? Если удалили Вильяма, то почему Тосину показали только желтую? А потом будут говорить, почему фанаты «Арсенала» жалуются на судей».
💭 «Это просто смешно! Мы все понимаем, что Тосин был бы удален, если бы играл за «Арсенал», но он выступает за другой клуб, поэтому получил лишь желтую».
💭 «Тосин Адарабиойо не был удален с поля после точно такого же фола, как и Салиба вчера. НЕВЕРОЯТНО».
💭 «За одинаковое нарушение игроки разных команд получают разное наказание: один желтую карточку, другого удаляют. А теперь угадайте, кто из них играет за «Арсенал». Позорище».
Для поклонников «канониров» тур выдался непростым: у фанатов также нашлись претензии к работе арбитра в матче «Вулверхэмптона» и «Ман Сити».
Что думаете, Тосину стоило показать красную?
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Тут вообще судья в очередной раз клоунаду устроил.
Нужно отследить каждое судейское решение не только в матче с Арсеналом, но и во всей АПЛ, а потом расстроиться из-за него.
Салиба был явно последний защ, никого даже рядом нет, мяч идет к воротам. Тут особо и спорить не о чем.
Тут же рядом второй защ набегает, мяч идет не очень удобнок краю поля ОТ ворот, и ситуация выше от центра. В общем, тут проблематично убежать было 1 на 1 с кипером.