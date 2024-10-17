«Смотрите, там Левандовски!». Шченсны забавно пытается уйти от вопросов журналистов 🎥😅

Болельщики «Барселоны» с нетерпением ждут выхода на поле новичка команды – Войчеха Шченсны.

Голкипер вернулся к работе после завершения карьеры, чтобы помочь «Барсе» в трудный момент, заменив травмированного Марка-Андре тер Стегена.

В эти выходные команде Ханси Флика предстоит непростая задача – принять на «Камп Ноу» «Севилью». Журналисты столпились перед въездом на базу клуба, чтобы узнать у Шченсны, выйдет ли он на поле в воскресенье.

Поляк не был намерен раскрывать карты и даже забавно попытался отвлечь внимание журналистов: «Смотрите, там Левандовски!», - говорил Войчех, показывая из окна.

Ждете дебюта поляка?