Как Ловрен очутился в ПАОК – ушел из «Зенита» и сборной одновременно, через год оказался не нужен «Лиону»

Теперь партнер Чалова и Оздоева.

ПАОК в этом сезоне – компания бывших героев РПЛ. К Магомеду Оздоеву сначала приехал Федор Чалов, а теперь – Деян Ловрен. Полтора года назад он ушел из «Зенита», а сейчас вновь играет с россиянами в одной команде.

На Спортсе’’ мы теперь показываем матчи ПАОК в чемпионате Греции: на прошлой неделе смотрели за дебютом «Ловрена» и победой команды после кризиса, в воскресенье нас ждет топ-матч АЕК – ПАОК . Лидирующая команда Чалова, Оздоева и Ловрена в гостях у соперника со второго места, между ними два очка.

Матч начнется в 20:30 мск , пара комментаторов – тоже лидеры. Главный спец по Греции на русском языке Эльвин Керимов и главный голос футбольных тонкостей Вадим Лукомский.

Ушел из Зенита и сборной после ЧМ-2022. Почему – у него и клуба разные версии

Последний раз Деян вышел на поле за сборную Хорватии против Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2022.

Через три дня хорваты взяли бронзу, это была уже вторая для Ловрена медаль ЧМ. Игрок восторженно комментировал: «Я просто счастлив, потому что мы сделали невозможное. Эта медаль даже ценнее [серебра ЧМ-2018]. Только великим командам удается достичь такого».

Две недели спустя хорват ушел из «Зенита». Все случилось быстро: первые новости о трансфере появились 31 декабря, и уже 2 января Ловрен вернулся в «Лион» – начинал там карьеру в топовых европейских лигах.

В клубе говорили, что французы дали условия лучше, чем «Зенит» предлагал в новом контракте, и что с бывшим капитаном расстались без обид. Сергей Семак на первом брифинге в 2023-м благодарил Ловрена: «Не самая приятная для нас новость. В этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира сыграл здорово. Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» – замечательное. Хочется пожелать ему сам удачи и спортивного долголетия».

В ноябре 2023-го Ловрен в интервью Владимиру Колосу рассказал свою версию: «В «Зените» у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. Я не получал никакого предложения от «Зенита». Просто хотел быть уверен в своей будущем. В «Зените» оно было неопределенным. К сожалению, они не дали мне никакого плана, а «Лион предложил контракт на 2,5 года».

Вскоре после ухода из РПЛ Деян завершил карьеру и в сборной. Он играл в команде 13 лет, стал главным защитником золотого поколения. В феврале Ловрен трогательно попрощался: «Самая прекрасная страница этой истории для меня – все, чего мы добились за последние пять лет. Честно говоря, это до сих пор кажется мне одним большим сном».

Ловрен стал чемпионом России и забил в эпичном матче (камбэк 5:4!) за «Лион» в один день

В сезоне-22/23 Деян был не единственным звездным ветераном обороны. В команде с ним конкурировал Джером Боатенг, а ще за место в составе боролись Кастелло Лукеба, который потом ушел в «РБ Лейпциг», и Синали Диоманде.

Именно Ловрен стал первым выбором на позицию. Тренер Лоран Блан тасовал схемы, менял 3-4-2-1 на 4-2-3-1. Но и в тройке, и в паре центральных защитников хорват выходил. Лишь четыре матча второй половины Лиги 1-22/23 он не начинал в основе.

С Ловреном в составе «Лион» финишировал седьмым. Обыграли даже суперзвездный «ПСЖ» с Лео Месси и Килианом Мбаппе (1:0). Из Кубка вылетели в полуфинале, а в Европу квалифицироваться не удалось.

Самый яркий день того сезона для Ловрена – 7 мая. «Лион» играл с «Монпелье», Александр Ляказетт открыл счет на 31-й минуте. После этого форвард соперника Элье Ваи оформил покер за 15 минут, к 55-й минуте проигрывали 1:4. В итоге удалось отыграться – сумасшедший матч закончился со счетом 5:4 . Ляказетт в итоге тоже сделал покер. А гол, после которого счет стал 3:4, забил как раз Ловрен.

Одновременно с тем матчем «Зенит» играл со «Спартаком». Именно в той игре петербуржцы оформили чемпионство. Получается, Ловрен параллельно успел выиграть РПЛ и победить в безумной игре Лиги 1.

Невероятные эмоции того дня Деян в интервью с Владимиром Колосом описывал так: «Было странно. Я позвонил Анатолию Тимощуку, потом поговорил с другими игроками, был рад за них. Таких соперников, как «Спартак», обыгрывать всегда приятно, и я расстроился, что меня не было там, с командой, что я не отметил. Парни по-настоящему наслаждались победой. В «Лионе» все были рады из-за моего гола, а про чемпионство как будто не знали».

В сезоне-23/24 у «Лиона» начался бардак. Клуб спас тренер, которому Ловрен не нужен

Летом 2023-го с поста президента «Лиона» ушел Жан-Мишель Олас, он руководил 36 лет. Клуб перешел под контроль американской компании Eagle Football Holdings. Новые владельцы тут же устроили масштабную трансферную кампанию, клуб заработал летом 106 миллионов евро, а потратил всего около 20. Ушли в том числе Боатенг и Лукеба. Зато на позицию центрбека пришел другой хорват – Дуе Чалета-Цар.

Поначалу американцы оставили тренером Лорана Блана. С ним «Лион» начал сезон очень плохо: всего одно очко в четырех первых турах Лиги 1 при разнице 3:10. В середине сентября тренером назначили Фабио Гроссо. Лучше не стало: первую победу пришлось ждать до 12 ноября 2023-го, это был уже 12-й тур. В конце месяца убрали и его.

На старте прошлого сезона Ловрен за «Лион» не играл. Летом защитник травмировался и на поле впервые появился в октябре. К тому моменту в команде уже успел немного освоиться Джейк О’Брайен – ирландский ЦЗ принес своим голом ту самую первую победу, в матче с «Ренном» (1:0). Но в 2023-м Ловрен все еще оставался главным защитником «Лиона», когда был здоров.

В 2024-м все изменилось. Новый тренер «Лиона», уже третий за сезон – Пьер Саж – долго искал оптимальное сочетание. Поначалу пытался уместить на поле Ловрена, О’Брайена и Чалету-Цара в тройке. Но после Нового года определился: 4-3-3 с парой О’Брайен – Чалета-Цар. Благодаря этому «Лион» смог провести весну 2024-го почти без ошибок (всего четыре поражения во втором круге Лиги 1) и спасти безнадежный сезон.

Обновленный «Лион» зажил без Ловрена. Последний раз защитник сыграл в январе 2024-го. У него не было серьезных травм или дисквалификаций; тренер просто не использовал его даже как запасную опцию.

В итоге Пьер Саж спас «Лион» – финишировали шестыми, даже выше, чем за год до того, и дошли до финала Кубка. В июле с тренером подписали полноценный контракт – до этого он был и. о. Это означало, что Ловрену, как и другим лионским ветеранам, нужно искать новый клуб.

Для трансфера в Грецию пришлось разорвать контракт с «Лионом». Хотя мог сидеть там еще год

Летом «Лион» снова штормило. Сначала на волне успехов второй половины прошлого сезона закупились на 134 млн евро, в том числе перехватили у «Монако» грузинского форварда Жоржа Микаутадзе. А потом поняли, что не вписываются в финансовые правила, и в самом конце окна выставили на трансфер всех игроков . В общем-то, особо футболистов не раскупили, и еще неизвестно, чем для «Лиона» обернется минус 109 млн евро на трансферном балансе.

Клубу особенно необходимо было расстаться с ветеранами, которые уже не подходят новому тренеру – с вратарем Антони Лопешем и Ловреном. Но желающих приобрести их так и не нашлось. Лопеш в клубе до сих пор, а Ловрен ушел в ПАОК только в сентябре. После закрытия трансферного окна это было возможно лишь при разрыве контракта, об этом Деян и договорился – хотя соглашение действовало еще год.

С греками Ловрен подписался до 2026-го. К концу контракта ему будет уже 37 лет – похоже, это последняя работа в его карьере.

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Ближайший выход Ловрена – топ-игра чемпионата Греции. В матче АЕК – ПАОК будем ждать на поле и его, и Федора Чалова с Магомедом Оздоевым. Посмотрим встречу первых двух команд лиги в прямом эфире на Спортсе’’ в 20:30 мск воскресенья . Комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press /Global Look Press ; facebook.com/PAOKFOOTBALL/photos_by ; РИА Новости /Александр Вильф; Gettyimages.ru /Catherine Ivill