🎥 «Барса» показала, как восстанавливался Гави. После операции он кричал от боли

11 месяцев Гави провел в лазарете: испанец восстанавливался после травмы «крестов», полученной в матче против Грузии. Встреча проходила в рамках квалификации к Евро-2024, победный для «красной фурии» турнир Пабло был вынужден пропустить.

Наконец звездный воспитанник «блауграны» пришел в форму. Гави попал в заявку «Барсы» на матч 10-го тура Ла Лиги против «Севильи».

Каталонцы подготовили фильм, рассказывающий о ходе лечения игрока. В одной из сцен ярко показано, через что пришлось пройти футболисту, чтобы вернуться в строй.

На восстановительных процедурах после операции Гави стонал от боли.

«Дни до операции казались вечностью. Я хотел сделать операцию как можно скорее, потому что думал, что чем раньше я перенесу операцию, тем быстрее смогу вернуться на поле.

До операции я не чувствовал сильной боли, только нога онемела, чувствовалась усталость. Когда я пришел в себя после операции, боль была очень интенсивной и очень сильной», – рассказал Гави.

Увидим Пабло на поле в матче с «Севильей»?

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