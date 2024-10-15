«Барселона» работает над продлением троих ключевых игроков команды

«Барселона» намерена продлить контракты трех игроков, которых считает ключевыми для будущего клуба. Речь идет о Педри (21), Гави (20) и Рональде Араухо (25). Их действующие соглашения с клубом заканчиваются в 2026 году.

Педри – основной приоритет

Между игроком и клубом царит взаимопонимание. Педри чувствует себя значимой частью команды Ханси Флика. Клуб составил для Педри конкретный план физической подготовки, основанный на ежедневной силовой работе, и он очень хорошо на это реагирует.

Деку уже встретился со агентом Эктором Перисом, чтобы выразить готовность продлить контракт Педри и дать ему понять, что он является жизненно важным игроком для него, тренера и президента.

Гави – оптимизм со стороны клуба и максимум доверия

Продление Гави кажется делом решенным. В клубе уверены, что главная мечта футболиста – добиться успеха в «Барселоне». Несмотря на то, что Гави сейчас травмирован, Деку уже заявил его агенту о желании клуба продлить соглашение.

Рональд Араухо – проект Флика начинает соблазнять футболиста

Агенту футболиста еще пару месяцев назад прислали предложение о продлении контракта, но ответа пока не последовало. В «Барсе» считают Рональда ключевым игроком команды, а в последние месяцы видно, что Араухо и сам воодушевлен проектом Ханси Флика.

При общении с Деку и Лапортой уругваец намекал на то, что для него самым важным при принятии решения является спортивный проект, потому что он хочет завоевывать важные титулы.