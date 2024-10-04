📸 Игроки «Барсы» встретились с тяжелобольными детьми. Ребятам помогает благотворительный фонд имени Кройффа

Игроки и тренерский штаб «Барселоны» встретились с тяжелобольными детьми. Все ребята – подопечные фонда имени Йохана Кройффа, который активно сотрудничает с благотворительной организацией «блауграны».

Встреча получилось теплой.

Благотворительный фонд имени Кройффа дает возможность детям со всего мира получить доступ к спорту. Организация помогает не только детям с ограниченными возможностями здоровья, программы также направлены на ребят из неблагополучных семей и районов.

Больше, чем клуб.

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