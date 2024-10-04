📸 Игроки «Барсы» встретились с тяжелобольными детьми. Ребятам помогает благотворительный фонд имени Кройффа
Игроки и тренерский штаб «Барселоны» встретились с тяжелобольными детьми. Все ребята – подопечные фонда имени Йохана Кройффа, который активно сотрудничает с благотворительной организацией «блауграны».
Встреча получилось теплой.
Благотворительный фонд имени Кройффа дает возможность детям со всего мира получить доступ к спорту. Организация помогает не только детям с ограниченными возможностями здоровья, программы также направлены на ребят из неблагополучных семей и районов.
Больше, чем клуб.
🎥 «Барса» сделала сюрприз для ребенка-инвалида. Хави устроил для мальчика незабываемую встречу с игроками
📸🎥 «Ливерпуль» приятно обрадовал юного фаната с редким синдромом. Он пропускает матчи лишь из-за операций
На это тяжело смотреть, не говоря уже как такое перенести.