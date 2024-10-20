Пике настаивает: надо сокращать лиги. Представили 16 клубов в АПЛ?

В дополнение к отмене ничьих.

Жерар Пике присоединился к жалующимся на футбольный календарь: закончил карьеру два года назад, но все равно выступает за сокращение количества матчей. Только бы теперь не травмировался .

Пике предлагает 16 команд в лигах вместо 20

Mundo Deportivo публикует цитату Пике: «Матчей слишком много, и теперь мы видим, как игроки говорят: «Послушайте, мы получаем травмы. Матчи проходят каждые три дня, у нас нет времени на отдых летом».

Я бы посоветовал сократить количество матчей. Обратился к лигам и сказал: «Почему бы не оставить по 16 команд вместо 20?» В то же время бы обратился в УЕФА: «Зачем создавать Лигу наций – новое соревнование, за которым трудно следить? Я бы сказал ФИФА: «Не проводите этот клубный чемпионат мира».

Я понимаю, что они хотят больше денег, но для футбола, думаю, было бы намного лучше проводить меньше матчей, более эксклюзивных и топовых. И аудитории будет намного легче следить за ними. Игрокам станет легче».

Напомним о топ-5 лигах: в Англии, Испании и Италии в элитных дивизионах по 20 команд – это 38 туров. Сокращение до 16 позволило бы проводить на восемь матчей меньше. В Германии и Франции по 18 команд – при 16 стало бы на четыре тура меньше.

Другие идеи Пике: отмена ничьих и удаление игроков в дополнительное время

Пике предлагал и другие инициативы после завершения карьеры.

● Об изменениях правил: «Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идете на игру, она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто победил?» Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться 0:0».

● О повышении зрелищности в дополнительное время: «Представьте: каждые три минуты у команд с поля уходят по одному игроку. До забитого гола. «Манчестер Сити» играет против «ПСЖ», и в концовке друг против друга играют Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Один на один, пока кто-то из них не забьет. Люди будут это смотреть. А сейчас люди часто сидят в смартфонах».

● О медийности: «Футбольные клубы чрезмерно защищают игроков, не позволяют им пересекать черту, их слова почти всегда звучат одинаково. Но чем больше их будет в соцсетях, тем лучше, хоть такой контент – и не футбол как таковой.

Футболу свойственна нехватка информации. Клубам придется открываться, хоть им и не всегда будет от этого хорошо, ведь сейчас они хотят контролировать все. Если клубы этого не сделают, потеряют фанатов».

Причина изменений по мнению Пике: «У тебя есть несколько свободных часов, и за это время ты хочешь получить как можно больше разной информации. Нужно создавать короткие продукты, которые будут воодушевлять. 90 минут – слишком много. Нужно искать более интересные правила. У меня такое чувство, что сейчас футбол как продукт устарел».

Пике говорит именно о молодежи: «Молодые люди привыкли к иным скоростям и ритмам. Они могут смотреть на несколько экранов одновременно, параллельно используя соцсети для получения информации. Обладая всей этой информацией, нет никакого смысла сидеть в комнате и смотреть 90-минутный матч».

Пике активно развивает свою медиафутбольную лигу

В конце 2022 года Пике и видеоблогер Ибай Льянос создали испанскую медиалигу. Что такое Кингс Лига: 12 команд в формате 7х7 со своими правилами вроде тайма по 20 минут или временного удаления при желтой карточке.

В марте 2023-го на «Камп Ноу» прошел финал, собравший 91 594 зрителя. А через год стартовал чемпионат мира среди медиакоманд со множеством звезд – 20 команд из испанской и мексиканской Кингс Лиги плюс 12 приглашенных команд-гостей со всего мира. Финал прошел в мексиканском Монтеррее и собрал более 50 тысяч зрителей.

Это не конец – проведут еще один медиафутбольный чемпионат мира. Участники: Икер Касильяс, Ламин Ямаль, Винисиус и другие известные игроки.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Borja B. Hojas; Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press