Фингал дня: Николич с заплывшим глазом. ЦСКА выиграл голом после толчка Мусаева

Влепили на тренировке.

Марко Николич приехал в Махачкалу с огромным фингалом – лицо главного тренера ЦСКА обсуждали больше, чем результат (1:0).

«Рабочий момент на тренировке». ЦСКА с подбитым Николичем взял очередную победу

Перед игрой Николич рассказал «Матч ТВ», что случилось: «Произошел рабочий момент на тренировке. Ничего страшного, бывает».

Телеграм-канал «Первый спорт» уточнил, что во время международной паузы на одной из тренировок в сербского тренера случайно врезался один из игроков ЦСКА, это произошло в начале недели.

Команда сначала сделала тренеру больно, а в матче отблагодарила победой. Отличился уроженец Республики Дагестан Тамерлан Мусаев – форвард подкараулил ошибку Валентина Пальцева. Защитник динамовцев махнул ногой мимо мяча, а Мусаев выскочил на простор, продавил вратаря и закинул в сетку.

Правда, за секунду до того, как ошибся Пальцев, сам форвард ЦСКА толкнул в спину защитника Идара Шумахова (слева толчок, справа – Шумахов уже отлетает, а Тамерлан мчит подхватывать мяч, чтобы убегать один на один). Возникли вопросы, не стоит ли отменить гол, который случился сразу после этого.

ВАР отменять не стал – например, экс-судья Анатолий Синяев согласен, он пояснил для Betonmobile: «Хотя толчок был очевидным, мы должны смотреть на общий характер единоборства. Тогда увидим, что именно Шумахов нарушает правила изначально: он пытается блокировать продвижение Мусаева, это запрещено. Блокировка разрешена, только если футболист владеет мячом. Своим движением в соперника игрок «Динамо» провоцирует контакт, а дальнейшие действия Мусаева – попытка уйти от контакта».

Мусаев забил уже шесть мячей в РПЛ – хорошая замена Федору Чалову. Заслужил невероятной работой, о которой только что рассказывал Вадиму Кораблеву .

«Все получилось так, как говорили перед игрой, – реплика Николича после трудной победы. – Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание – возможно, это их качества».

ЦСКА долго не проигрывает, а «Динамо» – не побеждает. Москвичи ближе к тройке

Что еще важно.

● ЦСКА не проигрывает больше месяца – с 14 сентября, когда были 0:1 от «Зенита». С тех пор у москвичей пять побед и ничья, причем в четырех матчах ЦСКА даже не пропустил.

● «Динамо» Мх, наоборот, не побеждает семь матчей подряд : два поражения и пять ничьих на этом отрезке. Последняя победа была в седьмом туре Мир РПЛ – 1:0 над кризисными «Крыльями».

● При этом динамовцы пропустили только 10 мячей – четвертый результат в РПЛ. А у себя в Махачкале вообще лишь четыре – и ЦСКА тоже долго вскрывал.

ЦСКА приблизился к проигравшему «Локо», но остался четвертым.

Дальше у москвичей кубковый матч с «Ахматом» и проверка «Факела» в РПЛ.

То самое интервью Тамерлана Мусаева – про построение тела как доспехов и принципы, за которые вы его полюбите

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