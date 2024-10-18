📸🎥 11 лет назад Ван Дейк и Слот встретились на поле! Арне забавно вспомнил о том матче

Арне Слот здорово начал в «Ливерпуле» – 18 очков и первое место после семи туров АПЛ.

А ведь каких-то 11 лет назад голландец сам надевал бутсы и выходил на поле. Один из последних матчей в игровой карьере Арне стала встреча с «Гронингеном» в Эредивизи. Тогда против «Зволле» Слота на поле вышел молодой и перспективный защитник «Гронингена» Вирджил Ван Дейк.

Будущий капитан и тренер «Ливерпуля» были соперниками 10 минут.

Вирджил уже вспоминал ту встречу с Арне на футбольном поле: «Да, я видел это фото в интернете. Арне вышел, и мы победили в том матче, а я отыграл против него на ноль!»

Наконец о матче рассказал Слот. Тренер забавно объяснил, почему тем вечером его команда уступила:

«Думаю, Вирджилу повезло, что я вышел на поле всего за 10 минут до финального свистка, лишь поэтому он смог отыграл против меня на ноль!

Все считали Вирджила очень хорошим центральным защитником, но было немного странно, что его подписал не топовый клуб. Ему пришлось перейти в «Селтик», а затем в Премьер-лигу, чтобы потом стать звездным игроком «Ливерпуля».

Если бы тогда вы спросили, ожидаю ли я, что он станет новым защитником «Ливерпуля», я, наверное, ответил бы «нет». А если бы вы спросили его о том, верит ли он, что играет против своего будущего тренера, он бы, наверное, тоже ответил отрицательно!»

Как вам дуэт Слота и Ван Дейка в «Ливерпуле»?

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