«Арне − ментальный монстр». Слот одной фразой покорил болельщиков «Ливерпуля»

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот мощно адаптируется в команде. Болельщики клуба явно ждали некоторые проблемы, однако пока период после Клоппа проходит относительно безболезненно.

«Ливерпуль» Слота выиграл все матчи, кроме одного: команда неожиданно уступила «Ноттингем Форест» (0:1). Восемь побед в девяти матчах во всех соревнованиях в любом случае впечатляют.

Нидерландец еще больше располагает к себе болельщиков тем, что говорит во время интервью. Сегодня перед матчем с «Кристал Пэлас» Арне Слот поучаствовал в выездной студии TNT Sports. Ведущая спросила тренера о блестящей форме команды. Слот исправил ее:

«Блестящая − это если бы было девять из девяти. Мы хорошо начали. Главное, и я говорил это много раз, что мы не так уж сильно изменились».

Болельщики «Ливерпуля» более чем положительно восприняли такие слова нового коуча:

💭«Этот человек неумолим, и мне это очень нравится».

💭«Этот парень не промах».

💭«Он не снижает своих стандартов, и мне это нравится!».

💭«Ментальный монстр. Очень восхищаюсь этим тренером».

💭«Он уже привыкает к британским СМИ».