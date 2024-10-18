😖 «Жалкий клуб». Англичане паникуют: похоже, что Трент и правда кинет «Ливерпуль» ради «Реала»

Трент Александер-Арнолд продолжает эпопею, которая, возможно, закончится только следующим летом.

Дело в том, что переговоры защитника о новом контракте с «Ливерпулем» не увенчались успехом. И даже не продвинулись.

Испанский журналист Феликс Диаз считает, что мадридский клуб может выкупить игрока уже зимой. «Ливерпуль» пойдет на такой шаг, чтобы получить компенсацию за уход футболиста.

В соцсетях паника среди фанатов скаузеров.

💭 «Если он уйдет в январе, то это будет колоссальный удар по «Ливерпулю».

💭 «Я не верю, что это возможно».

💭 «Реал Мадрид» - жалкий клуб».

💭 «В Мадриде уже смеются: «Платить? Деньги? За игрока?»

💭 «Жестко же кинут «Ливерпуль».