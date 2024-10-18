📸🎥 Фанат превратил автограф Месси в тату! Болельщики и раньше увековечивали подписи Лео на своем теле

Испанская газета Marca устроила церемонию, чтобы наградить Лионеля Месси как самого титулованного футболиста в истории.

После официальной части мероприятия аргентинец уделил внимание собравшимся болельщикам. Одному из фанатов сильно повезло – он заполучил автограф Лионеля.

«Я так взволнован брат! Это моя мечта, я давно, очень давно об этом мечтал», – делился мужчина эмоциями.

Фанат решил увековечить автограф Лео на своем теле: болельщик помчался в тату-салон, где ему набили подпись Месси.

Болельщики и раньше набивали себе автографы Лионеля. Таким видео этим летом поделился поклонник сборной Аргентины.

А еще Лео любит оставлять автографы на теле болельщиков, у которых есть эффектные тату с аргентинцем.

На этой спинке Месси оставил автограф в 2021 году.

Даже видео есть:

Набили бы себе тату с портретом Лео? А с автографом?

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