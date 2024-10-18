📸🎥 Фанат превратил автограф Месси в тату! Болельщики и раньше увековечивали подписи Лео на своем теле
Испанская газета Marca устроила церемонию, чтобы наградить Лионеля Месси как самого титулованного футболиста в истории.
После официальной части мероприятия аргентинец уделил внимание собравшимся болельщикам. Одному из фанатов сильно повезло – он заполучил автограф Лионеля.
«Я так взволнован брат! Это моя мечта, я давно, очень давно об этом мечтал», – делился мужчина эмоциями.
Фанат решил увековечить автограф Лео на своем теле: болельщик помчался в тату-салон, где ему набили подпись Месси.
Болельщики и раньше набивали себе автографы Лионеля. Таким видео этим летом поделился поклонник сборной Аргентины.
А еще Лео любит оставлять автографы на теле болельщиков, у которых есть эффектные тату с аргентинцем.
На этой спинке Месси оставил автограф в 2021 году.
Даже видео есть:
Набили бы себе тату с портретом Лео? А с автографом?
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