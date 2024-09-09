Новичок сборной Финляндии сделал безумное тату с Руни! Парень сам придумал причудливый эскиз

Во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Англии примет на «Уэмбли» Финляндию. В составе гостей может появиться 21-летний Топи Кескинен. Осенью вингера впервые вызвали в сборную.

Летом Кескинен перебрался из финского «ХИК» в шотландский «Абердин». Топи с детства любил британский футбол, а особенно Уэйна Руни.

Страсть вингера к легенде «Ман Юнайтед» вылилась в причудливую татуировку. Оцените:

Кескинен рассказал историю появления тату:

«Честно говоря, я бы не назвал эту татуировку изумительной, я ведь сам придумал для нее эскиз. Она стала приковывать больше внимания, чем я ожидал, особенно после моего переезда в Шотландию.

Мне всегда нравился британский стиль футбола. Если я делаю татуировки, я хочу, чтобы они что-то значили. В детстве я был болельщиком «Манчестер Юнайтед», а также Руни, и еще я люблю рыбалку. Так и получился Руни с удочкой!»

Как вам тату Топи?

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