Флик заглянул в гости к Хави. Известны подробности встречи тренеров
Ханси Флик стал гостем в доме Хави. Летом немец сменил каталонца на посту главного тренера «Барселоны».
Хави поделился фотографией со своими детьми и Фликом, подписав на трех языках: «Удачи, Ханси! Visca el Barça!»
По данным Catalunya Ràdio, встреча тренеров была частной, мужчины организовали ее без посредничества клуба. Бывший и нынешний тренер «Барсы» уже давно поддерживают связь, они несколько недель пытались организовать личную встречу.
Оба коуча присутствовали на церемонии Иньесты, возможно, на ней и договорились увидеться в неформальной обстановке. Как подчеркивает Catalunya Ràdio, у тренеров прекрасные отношения, основанные на взаимном восхищении и уважении.
Фанатов обрадовала новость:
💭 «Все же этот клуб про людей, никакому руководству не испортить отношения между хорошими людьми».
💭 «После всех новостей о том, как клуб обошелся с Хави, он продолжает говорить о своей любви к «Барсе». Настоящая легенда».
💭 «Ханси Флик со всеми состоит в хороших отношениях, не был замешан в конфликтах, он должен сделать атмосферу в клубе идеальной».
💭 «Как же велик Хави. Знаю, что однажды он вернется в свой клуб».
💭 «Вот так и выглядят настоящие мужчины. Никаких обид, только уважение».
Как думаете, еще увидим Хави в «Барсе»?
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